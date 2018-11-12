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MALATYA’NIN DEĞERİ KEMAL SUNAL

Sanat Sokağı’nda bulunan Malatya Kültür Evi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Kültür Evi içerisinde bulunan Kemal Sunal salonunu ziyareti sırasında Kemal Sunal’ın doğum günü olması nedeniyle de kısa bir açıklama yaptı. Başkan Polat, “Kemal Sunal filmleri ve karakteriyle toplumun her kesiminin gönlünde taht kurmuş bir insandı. Malatya’nın yetiştirmiş olduğu değerlerden biri de rahmetli Kemal Sunal’dır” diye konuştu.

MALATYA’NIN DEĞERİ KEMAL SUNAL

Sanat Sokağı’nda bulunan Malatya Kültür Evi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Kültür Evi içerisinde bulunan Kemal Sunal salonunu ziyareti sırasında Kemal Sunal’ın doğum günü olması nedeniyle de kısa bir açıklama yaptı. Başkan Polat, “Kemal Sunal filmleri ve karakteriyle toplumun her kesiminin gönlünde taht kurmuş bir insandı. Malatya’nın yetiştirmiş olduğu değerlerden biri de rahmetli Kemal Sunal’dır” diye konuştu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:08
MALATYA’NIN DEĞERİ KEMAL SUNAL

Sosyal ve kültürel alanda Malatya’ya birçok müze ve kültür evi kazandıran Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatyalılar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen Malatya Kültür Evi Sanat Sokağı’nı Malatyalıların görmeden, uğramadan geçmedikleri bir mekân haline getirdi.

Sanat Sokağı’nda bulunan Malatya Kültür Evi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Kültür Evi içerisinde bulunan Kemal Sunal salonunu ziyareti sırasında Kemal Sunal’ın doğum günü olması nedeniyle de kısa bir açıklama yaptı.

MALATYA’NIN DEĞERLERİNDEN BİRİ DE KEMAL SUNAL’DIR

Filmleri ve karakteriyle toplumun her kesiminin günlünde taht kuran ve 10 Kasım 1944 yılında doğan Kemal Sunal’ın doğum gününde Başkan Polat bir açıklama yaptı.

Başkan Polat açıklamasında, “Kemal Sunal filmleri ve karakteriyle toplumun her kesiminin gönlünde taht kurmuş bir insandı. Malatya’nın yetiştirmiş olduğu değerlerden biri de rahmetli Kemal Sunal’dır. Bugün Kemal Sunal’ın doğum yıl dönümü. Türk sinemasına verdiği katkılardan dolayı büyük bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye’nin sevgilisi olan bir insanın hemşerimiz olması bizim için ayrı bir anlam ifade etmekte” ifadelerine yer verdi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SANAT SOKAĞIMalatya Kültür EviBüyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur PolatKemal Sunal
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