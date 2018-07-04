“Malatyalıların takdirine bıraktık”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz, milletvekili adayları ve partililerle birlikte dün Malatya Adiye Sarayı’nda bulunan İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı. Adliye çıkışında gazetecilerin karşısına geçen Milletvekili Ağbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün bir tartışma başladığını dile getiren Milletvekili Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül verenlerin, Sayın Muharrem İnce’ye gönül verenlerin seçim akşamı bir hayal kırıklığı yaşadığını anımsattı.

UMUTLARA DOĞRU YELKEN AÇMAMIZ GEREKİYOR

Türkiye’de son zamanlarda çirkin olaylar yaşandığını dile getiren Ağbaba, “Artık yeni bir başlangıç var. Bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor. Yeniden umutlanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmamız gerekiyor. Son derece vahim olaylarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine Türkiye’nin birliği, bütünlüğü için, Türkiye’nin Avrupa standartlarında bir demokrasi ile yönetilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizi söylemek istiyoruz. Türkiye son derece çirkin olaylar yaşıyor. Belki hiç görmediğimiz şekilde barbarca cinayetler işleniyor. 2 tane bebeğimiz, yavrumuz katledildi. Aslında bu zihniyetin sorgulanması gerekiyor. Onu katledenler kadar 6 yaşındaki çocukla evlenebilip, öz kızına şehvet duyan bilirsin, hamile kadın sokağa çıkamaz. Kadının dizinden tahrik olan kişiyi de suçlamak, cezalandırmak gerekir” diye konuştu.

MECLİSTE EN ÇOK MALATYA’YI, KAYISIYI KONUŞTUM

Vekilliğin artık eski vekillik olmadığını belirten Ağbaba, “Ben 7 yıldan beri Malatya’nın milletvekiliyim. Burada övünerek söylemek isterim ki Malatya’nın konuşan, sorunlarını gündeme getiren, Malatya ile yatıp, Malatya ile yatan birisiyim. Olağanüstü çaba göstererek en çok konuşulan milletvekili oldum. Mecliste en çok Malatya’yı, kayısıyı konuştum. Bundan sonra da herkes bilsin ki Malatya’nın dertleri ile yatıp dertleriyle kalkacağız. Herkes bilsin ki parlamento eski parlamento değil. Artık vekillik eski vekillik değil. Artık başkanlık sistemi ile tek adamlıkla yönetilecek bir parlamento ve maalesef içinden bakan çıkmayan, bakanlara hesap soramayan, bakanlara gen soru veremeyen bir meclis olacak. Üzülerek söylemek isterim ki Mecliste eski ağırlık olmayacak. Hak ettiğimiz sonucu almayı düşünüyor muyum, düşünmüyorum. Şunu gururla ifade etmek isterim. Milletvekilinin nasıl çalışması gerektiğini tüm Türkiye’ye gösterdik. Hem sokakta hem köyde hem de tarlada her yerde olduk. Bunun karşılığını aldık mı? Onu da Malatyalıların takdirine bıraktık” şeklinde konuştu.

KARŞIMIZDA BİR BÖLÜCÜ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu çok sert sözlerle eleştiren Ağbaba, “Çok çeşitli tartışmalar var. Demokrasinin gelişmesi için çok çaba gösterdiğimizi herkesin bilmesini isterim. Zaman zaman seçimden sonra ortam gerildi ve germeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlara uymuyoruz. Karşımızda bir bölücü var. Maalesef o zat İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Şehitlerin gelmemesi için çaba gösteren bir şahsiyet gelecek şehitlerin şimdiden planını kuruyor. ‘CHP şehit cenazelerine katılmasın’ diyor. O şehitlerin kanında senin elin var. Sen kimsin CHP’ye bunu söylüyorsun? Biz her zaman olduğu gibi şimdi de bu vatan için şehit olanların yanında olacağız. Bunu herkesin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.

O, 6 ADAY İÇİN ALINMIŞ BİR MAZBATADIR

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya çiçek takdim eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, “Milletvekilimizin yeniden seçilmesinden dolayı yürekten kutluyorum. Sayın Milletvekilimiz ifade etti, gerçekten ortaya koymuş olduğumuz performans, çalışma noktasında, adaylarımızın performansını göz önünde bulundurduğumuzda daha fazla mazbata almamız gerekirdi bugün. Ama bir mazbata alıyoruz. Daha önce olduğu gibi birkaç milletvekilinin görevini Sayın Veli Ağbaba’nın üstleneceğinden hiç şüphe duymuyoruz. Bu 7 yıllık görevi süresince bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla o bir mazbata değildir, o 6 aday için alınmış bir mazbatadır” şeklinde konuştu.