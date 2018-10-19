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Malatyalılara mantar uyarısı

Son zamanlarda sıkça rastlanan mantar zehirlenmelerine dikkat çeken ve zehirlenmelere karşı Malatyalıları uyaran Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, vatandaşların doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemelerini istedi.

Malatyalılara mantar uyarısı

Son zamanlarda sıkça rastlanan mantar zehirlenmelerine dikkat çeken ve zehirlenmelere karşı Malatyalıları uyaran Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, vatandaşların doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemelerini istedi.

19 Ekim 2018 Cuma 11:31
Malatyalılara mantar uyarısı

Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan mantar zehirlenmelerine karşı uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda mantar zehirlenmelerine karşı Malatyalıları uyaran Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yağışların artmasıyla birlikte buna bağlı olarak da yabani mantar tüketiminin arttığını ifade eden Doç. Dr. Bentli, mantar zehirlenme vakalarında bir artış gözlendiğini söyledi.

CİDDİ ZEHİRLENMELER GÖRÜLÜYOR

Türkiye’de doğal ortamda yetişen mantarlara çok rağbet olduğunu dile getiren Doç. Dr. Bentli, “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Zehir Danışma Merkezine (UZEM) yapılan zehirlenme başvurularında 2017 yılına göre de ilimizde de artış sağlandığı açıklanan veriler arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi Mantar zehirlenmeleri, özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülmektedir. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebilmektedir. Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği bilinmektedir. Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

2 SAAT İÇİNDE…

Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Doç. Dr. Bentli, “Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları görülebilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda bu belirtilerin görülmesi halinde mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. İhtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehir, UZEM tarafından Türkiye’de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. UZEM zehirlenme konusunda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. İhtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşlar 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni arayabilmektedir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Zehirli MantarMantarUyarı
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