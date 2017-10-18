Malatyalı İş Adamı Eyüp Bilbay memleket hasretini gidermek amacıyla geldiğini söyleyerek stantta bir süre oturup sohbet ettikten sonra diğer stantları ziyaret etmek üzere ayrıldı.

Bir ara Valilik standına gelen Arapgir Müzik Ekibinin klarnet Sanatçısı Birol Kömürcü ve Darbuka Sanatçısı Gökhan Kömürcü Arapgir ve Malatya türküleri ile stant ziyaretçilerine yöresel türkülerden oluşan mini konser vererek coşkulu anlar yaşattı. Yoğun ilgi gören standın merkezin girişinde bulunması nedeni ile yeni ziyaretçilerin merkeze girişinde yığılmalara yol açtı.

ACILI AYRAN, KAYISI LOKUMU…

Yoğun ilgi gösterilen stantta ziyaretçilere bol bol kayısı ürünleri, tandır ekmeği, Malatya Peyniri, Kayısı tatlısı Kayısı çekirdeği unundan yapılan Malatya kurabiyesi, acılı ayran, kayısı lokumu, Aragir’in reyhan şerbeti ikram edildi.

Bir arada eğlenen ve hasret gideren Malatyalılar ikram edilen Yöresel Malatya ürünlerini tadarken müzik sayesinde ruhlarını da doyurdular.

ESNAFLARIN STANTLARINI GEZDİ

Vali Ali Kaban ise ‘Malatya Tanıtım Günleri’ kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde Sivil Toplum Örgütlerinin ve satış yapmak amacıyla stant açan esnafların stantlarını ziyaret etti.

Vali Kaban ilk olarak AKM girişinde kıl çadır içerisinde açılan otantik çay ocağında TSO Başkanı H. Hüseyin Erkoç ve üyeler ile birlikte bir süre sohbet ederek çay içtikten sonra merkez içerisindeki bazı STK stantlarını ve esnafları ziyaret ederek esnaflarla, ziyarette gelen ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Esnaflardan satışları ile ilgili bilgi alan Vali Kaban’a hafta içi olmasına rağmen satışların iyi olduğu, hafta sonu ise çok daha büyük bir yoğunluk beklediklerini ifade ederek teşekkür ettiler. Vali Kaban, satış yaptıkları ürünlerden tadına bakması için ikramda bulunan esnaflara teşekkür ederek hayırlı işler diledi.

VALİLİK STANDI, BÜROKRAT VE SİYASİLERİ AĞIRLADI

Valilik standı Malatya’da görev yapan Merkez Valilerinden Halil İbrahim Daşöz ile halen Ankara’da görev yapan Vali Yardımcılarından Ahmet Sait Kurnaz’ı ve Bilal Bozdemir’i ağırladıktan sonra Saadet Partisi Genel Başkan yardımcıları Yaşar Canbay ve İlyas Tongüç’ü de konuk etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da partililerle birlikte standı ziyaret ederek kendisine ikram edilen kayısı çekirdeği unundan yapılmış Malatya kurabiyesi ve Arapgir’in reyhan şerbetine beğenisini ifade ederek nasıl imal edildiği hakkında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç’tan bilgi aldı.

TURGUT ÖZAL YAD EDİLDİ

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar tarafından karşılanan konuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken konuklar Malatya Tanıtım Günleri sayesinde Malatya hasretini giderdiklerini söyledi. Malatyalı Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan da standı ziyaret edenler arasındaydı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Başdanışmanı Gazeteci Can Pulak da Malatyalı İş Adamı Yaşar Öncan ile birlikte standı ziyaret ettiler. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal rahmetle yâd edildi. Malatya eski Milletvekillerinden Cemal Akın’da Valilik standını ziyaretinin ardından AKM’den ayrıldı.

Malatya eski Vali Doç. Dr. Ulvi Saran’ın eşi Ayşe Saran da ziyaretçiler arasında idi.

HABER MERKEZİ