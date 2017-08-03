03 Ağustos 2017 Perşembe

Malatyalılar, 5 Ağustosu sabırsızlıkla bekliyor

Malatyalılar, 5 Ağustos’ta memleketlerine gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sabırsızlıkla bekliyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:16
Malatyalılar, 5 Ağustosu sabırsızlıkla bekliyor
  5 Ağustos’ta bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şehirde bütün hazırlıklar tamamlandı.
16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine yüzde 70’e yakın oranda ‘Evet’ diyen Malatyalılar, en son 18 Şubat 2017’de ağırladıkları Erdoğan’ı 5 Ağustos’ta da güzel bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor.
Soykan Meydanı'nda  mikrofonlara konuşan bazı vatandaşlar, Erdoğan’ın Malatya’ya gelecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Erdoğan’ı Malatya’ya yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını dile getirdiler.
İHA
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