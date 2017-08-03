5 Ağustos’ta bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şehirde bütün hazırlıklar tamamlandı.

16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine yüzde 70’e yakın oranda ‘Evet’ diyen Malatyalılar, en son 18 Şubat 2017’de ağırladıkları Erdoğan’ı 5 Ağustos’ta da güzel bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor.

Soykan Meydanı'nda mikrofonlara konuşan bazı vatandaşlar, Erdoğan’ın Malatya’ya gelecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Erdoğan’ı Malatya’ya yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını dile getirdiler.

İHA