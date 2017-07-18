Program şehitler için 1 dakikalık saygı durusu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ve akabinde, TRT Kuran'ı Kerim Okuma Yarışması'nda 1. olan Mustafa Özyılmaz'ın Kuran'ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Türk milletinin hiçbir zaman susmayacağını ifade eden, ESOB Başkanı Şevket Keskin, "Allah bize 15 Temmuz'ları bir daha yaşatmasın" dedi. 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, "Milli iradeye sahip çıkıp güçlü Türkiye'yi ortaya koyduğumuz zaman, özellikle dışarıdaki ve içerideki hainler emellerine ulaşamayacaklardır" diye konuştu.

GURUR DUYUYORUM

Bu milletin karşısında hiçbir gücün karşı duramayacağını belirten, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "O grubun, o alçakların hedefi ve amacı bu ülkeyi Irak ve Suriye gibi yapmaktı; ama bu millet meydanlara inerek, kalplerinde imanları, dillerinde tekbirleri ile o hainlere ‘dur’ dediler. Bu aziz milletin bir üyesi olmaktan iftihar ediyorum, gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu coğrafyasının pahalı bir coğrafya olduğunu söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizler 15 Temmuz günü ülkemizin istikbaline, istiklaline, istikrarına hücum eden bu hainleri bertaraf ettik. Kardeşlik ruhumuzu ilelebet devam ettireceğiz" dedi.

Milli birlik ve beraberlik ruhunun oluşturulduğunu belirten, MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, "Bugünlerimizi 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, gözlerini kırpmadan, canlarını tankların, tüfeklerin önüne koyan Türk milletimize borçluyuz" sözlerini kaydetti.

BU HAİNLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Ülkemize darbe yapmak isteyen hainlere karşı milletimizin darbe yaptığını söyleyen, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, "Bu hain FETÖ ve yandaşları bu ülkeye tuzak kurmak isteyenler, bu ülke üzerinde hesapları olanlar, oyun kuranlar ve onlara maşalık edenlerin darbe girişimlerine karşı milletimiz karşı darbe yaptı. Biz birliğimizi beraberliğimizi daim kıldığımız müddetçe, bu hainlere fırsat vermeyeceğiz, göz açtırmayacağız" diye konuştu.

BÜYÜK BİR FELAKETTİ

15 Temmuz'da nöbet tutan, vatanı ve bayrağı için sokağa inen herkese yürekten teşekkür ettiğini vurgulayan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Ülkemiz için büyük bir felaketti. Kurulmuş büyük bir tuzaktı; ama bu tuzağı bozan sizler oldunuz. Bu tuzağı bozan halkımız oldu. Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan halkımız oldu. Biz bir olduğumuz müddetçe kimsenin gücü yetmez. Bu alçaklar vatanımıza kastetti. Biz hesap sormadığımız takdirde her zaman birileri çıkacak. Batının hesabı halâ bu ülkeyle bitmedi. Birliğimizi, beraberliğimizi güçlü olmayı başardığımız takdirde bütün hesaplar bozulacaktır. Bütün Malatyalıları 15 Temmuz'da buraya davet ediyorum" dedi.

ALLAH BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMASIN

O gün böyle bir tepki gösterilmeseydi bugünkü huzurun olmayacağını ifade eden, Vali Ali Kaban, "Oldukça sıkıntılı, karanlık bir gecenin ardından aydınlık bir sona çıktık. O gece eğer millet gerekli tepkiyi göstermemiş olsaydı, Cumhurbaşkanımız gerekli tepkiyi göstermemiş olsaydı, hepimiz bir araya gelerek bu duruma tepki göstermeseydik, bu kadar huzur içinde olmayacaktık. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Devletle milletin arası açılmasın ki muhtelif kara kediler girmesin" sözlerini kaydetti.

15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi anma programında yapılan konuşmaların ardından İlahi ve Ezgilerle Grup Yürüyüş, şiir dinletisiyle İbrahim Sadri, konserle Uğur Işılak sahne aldılar.























HABER MERKEZİ