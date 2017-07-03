Türkiye İstatistik Kurumu Sinema ve Tiyatro 2016 istatistiklerini açıkladı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla sinema salonuna sahip il Erzurum oldu. Buna kıyasla yine bölgenin en fazla tiyatro salonuna sahip ili de Malatya olarak gösterildi.

TİYATRO SEYİRCİ SAYISI YÜZDE 2,8 ARTTI

Sezonlara göre bakıldığında; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 13,8 artarak 7 bin 766‘ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı ve yabancı/çeviri eser sayısı geçen sezona göre yüzde 13,8 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 2,8 artarak 6 milyon 16 bin 762 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 0,1 azalırken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 13,1 arttı.

KOLTUK SAYISI YÜZDE 1,1 ARTTI

Tiyatro salon sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 0,3 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 1,1 arttı. Buna göre; 2015-2016 sezonunda tiyatro salon sayısı 721 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 261 bin 885 oldu.

GÖSTERİ SAYISI YÜZDE 5,1 AZALDI

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 5,1 azalarak 26 bin 816 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 8,9 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 9,8 arttı.

YETİŞKİN ESERİ SAYISI YÜZDE 7,8 ARTTI

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 7,8 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 21,9 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 1,7 azalırken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 9,6 azalarak 10 bin 981 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 0,1 artarken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 7,1 arttı.

İHA