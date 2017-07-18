Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi Bahar Ortaokulu yanında yer alan Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi ile Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde bulunan Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi’nin açılış törenine; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

BU KADAR ALÇAĞI İLE KARŞILAŞMADI

Açılışa katılan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, "Kahramanca, yiğitçe bir duruş sergileyerek ülkemizi bu hainlere karşı her şeyini ortaya koymuş, canını ve kanını bu topraklar için vermiş aziz bir şehidimizin adlarının böylesine güzel bir eğitim merkezlerinde yaşatılması büyük mutluluk. Ülkemiz birçok hain darbeyle karşılaştı ama bu kadar alçağı ile karşılaşmadı. Allaha şükürler olsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin her ferdi bunlara karşı nasıl durulacağını göstermiştir. İnşallah ülkemizde bir daha 15 Temmuzlar yaşanmaz. Böyle güzel tesislerin yapılmasında, dizayn edilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

BUNLAR BİRER MAŞA

Şehitlerin sayesinde bu topraklarda rahat ve huzur içinde yaşanıldığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "15 Temmuz büyük ve alçak bir ihanet kalkışmasıydı. Bunlar birer maşa. Bu ülke her dönem terörle mücadele etmiştir. Fetö terör örgütü milletin içine sızmış, milleti kullanmış, dinimizi kullanmış, hayırseverliği kullanmış, öğrencilerimizi kullanmış. Her yere sirayet etmişler. Aslında bunlar hiçbir zaman kendileri olmamış hep başkaları olarak yaşamışlar. Biz bu olayların bitmediğini biliyoruz" diye konuştu.

ŞEHİTLERİMİZ HEPİMİZİN ŞEHİTLERİDİR

Eğitim merkezlerinin önemine değinen Başkan Çakır, "Burada öğrencilerimiz sanatsal kurslara katılacaklar, eğitimler alacaklar. Bu hizmetler yaptığımız yatırımlardan çok daha farklı bir anlam ifade ediyor. İnsana dokunan hizmetler yapıyoruz. Çocuklarımızın, derslerinde ve hayatlarında başarılı olmaları, topluma ve ailelerine faydalı olmaları için sanatla eğitimle kültürle buluşturmaya gayret ediyoruz. Burada farklı alanlarda kurslarımız olacak. Bütün ailelerimizde çocuklarını bu kurslara göndersinler. Amacımız çocuklarımız kötü alışkanlıklardan kurtarmak, eğitmek, sosyal yönünü geliştirmek, onların bilgi ve becerilerini arttırmak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine de sabırlar diliyorum. Şehitlerimiz hepimizin şehitleridir" dedi.

ANNESİ ŞİİR OKUDU

Şehit Engin Tilbaç'ın kardeşi Kasım Tilbaç da kısa bir konuşma yaparak, bir şehidin kardeşi olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve bu merkezlerde nice Engin Tilbaç'ların yetişeceğine inandıklarını dile getirdi. Daha sonra Engin Tilbaç'ın annesi Bedriye Tilbaç şehit oğlu için yazdığı duygu dolu şiiri okudu.

Yapılan konuşmaların ardından Şehit Ahmet Kocabay ve Engin Tilbaç Eğitim merkezlerinin açılışı yapıldı.

HABER MERKEZİ