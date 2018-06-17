Malatyalı Şehit Kılınç bayramda unutulmadı

Silah arkadaşları, şehit Seracettin Kılınç’ın kabrini ziyaret ederek, şehit polis için Kuran-ı Kerim okudular. Kabir ziyaretinde bazı polisler gözyaşlarına hakim olamadı.

Adıyaman Özel Harekat Şube Müdürü Mehmet Şerefli ve özel harekat polisleri daha sonra şehidin babası Mehmet Kılınç ve annesi Pakize kılınç 'ı evinde ziyaret ettiler. Oğullarının silah arkadaşlarına sarılan anne ve baba duygulu anlar yaşadı.

Adıyaman Özel Harekat Şube Müdürü Mehmet Şerefli yaptığı konuşmada, “Tüm silah arkadaşlarımın adına selam getirdik, yürek getirdik, sevda getirdik. Hem vatan sevdası hem bayrak sevdası getirdik. Annesine, babasına evlat olmaya geldik. Bizi de birer çocuğu sayarsa buradan çok mutlu ayrılacağız inşallah. Allah vatan, bayrak, din, iman, insanlar için şehit olanlara gani gani rahmet eylesin. Bizde şehit olamaya hazırız" dedi.

Şehidin Babası Mehmet Kılınç ise şehit oğlumun arkadaşlarının ziyarete gelmesinden duyduğu mutluluğu, "Sanki evladım gelmiş gibi oldum. Sağ olsunlar çok memnun ettiler bizleri” şeklinde konuştu.

Şehidin Annesi Pakize Kılınç da çok duygulandığını belirterek, “Vatan sağ olsun, sizler sağ olun. Allah sizlere göstermesin, hepinizin ayaklarına sağlık. Geldiğiniz için Allah sizden razı olsun. Bir evladımı vatana verdim ama yüzlerce evlat kazandım. İşte o evlatlarım bugün buraya gelmişler" diye konuştu.

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