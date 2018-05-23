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“Malatyalı olmanın vermiş olduğu gururu bize yaşattı”

Avrupa Malatyalılar Federasyonu tarafından, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na, Onursal Üyelik Belgesi verildi.

“Malatyalı olmanın vermiş olduğu gururu bize yaşattı”

Avrupa Malatyalılar Federasyonu tarafından, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na, Onursal Üyelik Belgesi verildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:46
“Malatyalı olmanın vermiş olduğu gururu bize yaşattı”

Ziyarette Avrupa Malatyalılar Federasyon Başkanı Murat Alabaş, Başkan Sadıkoğlu’na görevinde diledi. Alabaş, Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun başarılar 2007 yılında kurulduğunu belirterek,
“Türkiye sınırları dışında başka hiçbir şehrin federasyonu yoktur. Türkiye’de sadece Malatya’ya nasip olmuştur. Federasyonumuz Almanya ve Avrupa yasalarına göre kurulmuştur. 44 kurucu üyemiz var. Bunun dışında birde onursal üyelerimiz var. Malatya TSO Başkanımızı yakinen tanıyorum. Yurt dışına sık sık gelerek Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun tüm etkinliklerine katılıyordu. Malatya TSO Başkanımız Avrupa Malatyalılar Federasyonu’nun bir neferidir. Bizde 2018 yılı ilk onursal üyeliğimizi Malatya’da başkanımıza verdik. Bundan sonra bizi onursal üyemiz olarak temsil edecek” dedi.

MALATYA’NIN DIŞARDA İYİ TEMSİL EDİLMESİ İÇİN...

Alabaş, “Özellikle Malatya dışında bizleri temsil eden değerli dostlarımızı burada görmekten mutluluk duyduk. Lobicilik çok önemli bir kavram. Dünyanın her yerinde lobisi olan insanlar ekonomik, sosyal ve nüfus gücü azda olsa çok önemli işlere imza atmışlardır. Malatyalı hemşehrilerimizin yurt dışında çalışmalarını gezip gördüğümüz zaman gerçekten göğsümüzü kabartabilecek çalışmaları en üst seviyede ayrıştırmadan insanları bir araya toplayıp orada Malatyalı olmanın vermiş olduğu gururu bize yaşattıkları için teşekkür ederim. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bundan sonra üzerimize görev ve sorumluluk düştüğü zaman duyarsız kalmayacağız. Malatya’nın dışarda iyi temsil edilmesi için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz”şeklinde konuştu.

FENDOĞLU TAKDİM ETTİ

Daha sonra, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Fendoğlu, Başkan Sadıkoğlu’na Avrupa Malatyalılar Federasyonu tarafından verilen onursal üyelik belgesini takdim etti. Sadıkoğlu, kendisine bu onursal üyelik belgesini veren Avrupa Malatyalılar Federasyonu yönetimine teşekkür etti.

(Bülten)

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