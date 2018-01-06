06 Ocak 2018 Cumartesi

Malatyalı müdüre ziyaret

Malatyalılar şehir dışında birbirine olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü görevine atanan Doğanşehirli Prof. Dr. Cumali Kınacı Malatyalıların gururu oldu. Kınacı’ya ziyaret gerçekleştirildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:40
Malatyalı müdüre ziyaret

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki heyet Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü görevine atanan Doğanşehirli Prof. Dr. Cumali Kınacı’yı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Hemşehrilerimin ziyareti beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu makamlar gelip geçicidir, önemli olan vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmek. Heyette çok sevdiğim arkadaşlarım var, okul arkadaşlarım var, sizleri hep bir arada görmekten de memnun oldum” dedi. MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu ise Malatyalıların böylesine önemli görevlerde bulunmalarının kendilerine gurur verdiğini ifade ederek “Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cümali Kınacı beyin de bu görevinde başarılı olması için bizlerde yanında olacağız kendisine destek olacağız” diye konuştu.

İHA

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