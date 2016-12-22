Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçileri odası üyeleri araçlarına bayrak bağlayarak terör olaylarını protesto etti. Konvoy halinde şehirde tur atan şoförler ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez‘ sloganları attı.

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, sözlerine İstanbul ve Kayseri'de teröristler tarafından şehit edilen polis ve askerle başsağlığı dileyerek başladı. İnce, ''Terör olaylarının tırmandığı bu günlerde, millet olarak zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda devletimizin, milletimizin, halkımızın, insanımızın, coğrafyamızın yanında saf tutanlardan olduğumuzun açık bir şekilde beyanı olması adına bu programı düzenledik. Yine canımız yanıyor. Bu ahlak ve vicdan yoksunlarının bizden çaldığı canlarımızdan dolayı yüreğimiz param parça oluyor. Ancak geride kalanları öldürmeyen acı ise vatanımıza olan sevgimizi, bağlılığımızı daha da güçlendiriyor. Vatanımda bir karış toprak kalmadı ki şehit kanlarıyla sulanmış olmasın, bir tane zeytin ağacı kalmadı ki dalları budanmasın. Kol kırılsın, yen içinde kalsın ama vatanıma uzanan ellerin hesapları yanına kar kalmasın Türkiye, Ceberut devlet anlayışından kurtulmuş, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını esas alan bir yaklaşıma geçmiştir. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, sevindirmeyeceğiz. Bundan sonra, ne Fethullahçı Terör Örgütünü, ne de diğer terör örgütlerini destekleyenlere en küçük bir merhamet gösterilmeyecektir. Sokağa çıkma imkanı bulamayıp evinde duasıyla, yüreğiyle, gözyaşıyla buz eden vatandaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’daki teşebbüsün adı vatana ihanettir. Dünyada vatana ihanetin cezası ne ise, bu teröristler de aynı cezaya maruz kalacaklardır. Türk Silahlı Kuvvetleri polisimiz Mehmetçiklerimiz bizim göz bebeğimizdir. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler sandılar ki, bu millet korkacak, meydanları, sokakları bırakıp evlerine çekilecek. İradelerini Fethullahçı Terör Örgütüne teslim eden şer çetesinin teşebbüsleri, milletin ve devletin iradesi karşısında başarısız olmuştur. Bu alçaklarla mücadelede milletimizin duruşu çok önemlidir bizler provokasyonlara asla gelmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İHA