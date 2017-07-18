Malatyalı kahramanlar Erhan Dündar, Fuat Bozkurt, Ramazan Sarıkaya, Zekeriya Bitmez, Engin Tilbaç, Ahmet Kocabay ve Türkan Türkmen Tekin. Kimisi olay yerinde, kimisi de tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Hain darbe girişimi gecesinde bir an olsun düşünmeden ülkesi ve bayrağı uğruna şehit olan kahramanlar, şimdi adlarının verildiği okul ya da merkezlerle yaşatılmaya çalışılıyorlar.

RAMAZAN SARIKAYA (55 YAŞINDAYDI)

Ramazan Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde hainlere karşı koymak için Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önüne gitmiş, açılan ateş sonucu kasıklarından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. İki ayrı ameliyat geçiren ve bir ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Sarıkaya, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Malatyalı ve 4 çocuk babası olan şehit Sarıkaya’nın oğlu Talha Sarıkaya’nın o günlerde babasıyla ilgili kurduğu cümleler hala hafızalardan silinemedi. Talha Sarıkaya: “İnşallah biz de o mertebeye ulaşırız. İnşallah ölümümüz o şekilde olur. Ben hiç üzülmüyorum, mutluyum. Vefat etmek için en güzel yolu buldu.”

Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilen Şehit Ramazan Sarıkaya'nın ismi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'ne ve İstanbul Avcılar’da bir imam hatip ortaokuluna verildi.

TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN (44 YAŞINDAYDI)

Atatürk Havalimanı’nın darbeciler tarafından kapatıldığı haberi üzerine ailesiyle birlikte Esenler’den yürüyerek yola çıkan bir başka Malatyalı Türkan Türkmen Tekin. Eşi Ramazan Tekin ve çocuklarıyla ilk önce Esenler Atışalanı Karakolu'na giden Türkan Tekin, buradaki diğer vatanseverlerle birlikte Atatürk Havalimanı'na doğru yürümeye başlamış, yürürken de hep ön sırada ve bir an olsun korku nedir bilmemişti. Ve o kadın darbeci askerlerin sürdüğü tankın altında kalarak, ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Türkan Tekin, kurtarılamayarak şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Türkan Tekin’in acısını yaşayarak “Benim Türkan kardeşim de (Türkan Türkmen Tekin) o tanklar, zırhlı araçlar, onu köşeye sıkıştırdığında, onun bedeni paramparça olduğunda, o sadece Allah'a yürüyordu, o sadece şahadete yürüyordu. Onlar Nene Hatunların varisleriydi” açıklamasında bulunmuştu.

3 çocuğu olan Türkan Tekin’in eşi Ramazan Tekin ise o geceyi işte şöyle anlatmıştı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Meydanlara çıkın' çağrısını yaptıktan sonra eşim apar topar hazırlanmaya başladı. Tesettürlü olmasına rağmen saniyeler içinde giyindi, ayakkabılarını bile giymeden terliklerle aşağıya indi. 'Vatanımız için, hadi çabuk ol' diye bağırıyordu. Esenler'de son durak karakoluna kadar yürüdük. Sonra sularımızı alıp, dualar ede ede havalimanına gidiyorduk. Yolda yürürken bir anda ışıklar kesildi ve tank eşimi altına aldı. O sesi hiç duyamadım. Sanki dünya durmuştu o an. Tankı görmememiz için ışıkları kesmişler. Tankın altından çıkarmaya çalıştım ağlayarak. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Eşim kollarımda şehit oldu."

ENGİN TİLBAÇ (16 YAŞINDAYDI)

Henüz 16 yaşında olan Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak şehit olan Malatyalılardan biri. Pütürge ilçesinin gururu, onuru olan Engin Tilbaç’ın hikayesi ise oldukça hüzünlüydü. Yüzü tanınmaz hale gelene kadar tank ezmişti onu. Kimliği uzun süre tespit edilemedi. 3 gün boyunca ailesi onu arayıp durmuş, sonunda DNA testi ile evlatlarının şehit olduğunu öğrenmişlerdi. Malatyalı Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘meydanlara inin’ çağrısıyla birlikte dışarı çıkmış ve FETÖ’nün darbe girişimini protesto etmişti. Baştabya Kışlası önüne giderek darbecilerin karşısına dikilen ve kışladan çıkış yapan tankları engellemek isteyen Tilbaç işte tam da burada şehit edilmişti. Şehit Tilbaç’ın cenazesi, 21 Temmuz’da memleketi Malatya’ya getirilmiş, Pütürge’ye defnedilmişti.

ERHAN DÜNDAR (21 YAŞINDAYDI)

21 yaşındaki sağır ve dilsiz Erhan Dündar, 15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından açılan ateşle ağır yaralanmıştı. 10 gün boyunca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda kalan Dündar, 25 Temmuz tarihinde şehit olmuştu. Ailenin tek çocuğu olan Erhan Dündar, vatanına sahip çıkmak için önce Atatürk Havaalanı’nda ardından İstanbul Sultangazi’de darbeci askerlerin karşısına boyun eğmeden durmuş, şahadet şerbetini içmeye orada karar vermişti. Aslen Malatyalı olan henüz 21 yaşındaki engelli Erhan Dündar, Sultangazi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilmişti.

FUAT BOZKURT (28 YAŞINDAYDI)

Anne ve babasının geçimini sağlamak için üniversiteyi kazandığı halde gitmeyen ve özel bir şirkette iş makinesi operatörü olan Malatyalı Fuat Bozkurt, FETÖ’cü askerlerin TBMM’yi bombaladığını duyar duymaz meclise gitmek üzere yola koyulmuş, arkadaşı ile beraber darbecilere karşı mücadele ettikten sonra helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşmüştü. Fuat Bozkurt’un cenazesi, 2 gün boyunca kimsesiz cenazelerin yanında kalmıştı. Şehit Fuat Bozkurt’un babası Hasan Bozkurt, oğlunun darbe girişimini duyduktan sonra darbe girişimine karşı durmak amacıyla dışarı çıktığını ve helikopterden açılan ateş sonucu şehit olduğunu söylemişti. Öyle bir hikayeye imza atmıştı ki; o gece her duyan ağlamış, onun gibi kahraman olmak istemişti. Babası beraber direnmek için dışarıya arkadaşından şu bilgileri edinmişti:

“Oğlum yaralandıktan sonra arkadaşı kurşun gelmesin diye köprünün altına çekmiş. Yarasına da atletini, gömleğini çıkarıp tampon yapmış. Orada bir milletvekili geçerken görmüş. Oğluma ‘ben vekilim’ demiş. Oğlumda ‘vekilim bana bir doktor getir ki yaramı sarsın ben tekrar gideceğim’ demiş. Onu der demez vekil ağlamış.”

Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 28 yaşında şehit olan Fuat Bozkurt, ardında darbe gecesi TBMM çevresinde çektiği, alçak uçuş yapan F-16’ların videosunu bıraktı. Şehit Bozkurt’un ismi ise Malatya Yeşilyurt’ta bir ortaokula verildi.

AHMET KOCABAY (31 YAŞINDAYDI)

15 Temmuz gecesi arkadaşlarıyla birlikte darbe girişimini püskürtmek için sokağa kendini atanlardan bir Malatyalı daha Ahmet Kocabay. Darbe kalkışmasından haberdar olan Ahmet Kocabay, Esenler Atışalanı’nda insanları ezerek öldüren tankın üzerine çıkmış, rütbeli askerin boynuna bıçağı dayayarak hainleri durdurmuştu. Bu sarada yaşanan olayların şoku ile halkın etraftan dağılmasını fırsat bilen darbeci hainler, tankla hızla olay yerinen kaçmış, hareket halinde bulunan tankın üzerinde kalan Ahmet Kocabay, İSTOÇ’a kadar o şekilde gitmişti. Orada bulunan bir diğer darbeci asker tarafından açılan ateş sonucu karaciğerinden vurulan Kocabay, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Şehit olduğu haberi 17 Temmuz’da ailesine ulaştırılan 31 yaşında ve 1 çocuk babası Malatyalı Kocabay, cenaze namazının ardından Edirnekapı şehitliğine defnedilmişti. Şehit Ahmet Kocabay, iki yıl bir kafeyi işlettikten sonra tekstil işine başlamıştı. Arkadaşlarına ve vatanına bağlı gözü kara bir insan olarak tanınan Kocabay, 15 Temmuz öncesi etrafındakilere, “Bana bir şey olursa aileme sahip çıkın” demişti. Şehidin 1,5 yaşında bir kızı vardı. Şehidin ismi, İstanbul Esenyurt’ta bir imam hatip lisesine verildi.

ZEKERİYA BİTMEZ (57 YAŞINDAYDI)

57 yaşındaki Zekeriya Bitmez, araç bulamadığı için bisikletiyle darbe gecesinde Atatürk Havalimanı’na giden bir diğer Malatyalıydı. Hain darbe girişimini televizyondan öğrenmişti 4 çocuk babası Zekeriya Bitmez. Eşi ve çocukları Malatya’da olan Bitmez, İstanbul’da bir oğluyla birlikte yaşıyordu. Olay gecesi en son saat 00.00 sıralarında oğlu Muhammed ile konuşan Zekeriya Bitmez, “Ülke elden gidiyor, siz de sokağa çıkın gerekirse şehit olun” demişti. Kantinini işlettiği Yeşilköy Spor Tesisi’nden yola çıkan Zekeriya Bitmez, Atatürk Havalimanı’na giderek havalimanını işgal eden darbecilere direnmek için tankların üzerine çıktı ve hastaneye ulaşamadan şehit düşmüştü. Devlet Demir Yolları’ndan emekli olduğu halde çocuklarının eğitimi için İstanbul’a çalışmaya gelen 57 yaşındaki 4 çocuk babası Şehit Zekeriya Bitmez, spor tesisinin kantinini işletiyordu.

İstanbul’daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Zekeriya Bitmez’in oğlu Kadircan Bitmez, babasıyla yaptığı son telefon görüşmesini şöyle anlatmıştı:

“Olayların çıktığı 15 Temmuz gecesi babamı aradım ‘Baba ortalık karışmış, nerdesin diye sordum’ o da bana, ‘Atatürk Havalimanındayım vatanım için onların üzerine yürüyorum’ dedi. Bana ‘sen ne yapıyorsun’ dedi. Bende ‘televizyondan izliyorum’ dedim. O da bana ‘ben seni böylemi yetiştirdim, yazıklar olsun çık sokaklara gerekirse şehit düş’ dedi ve kapattı. Babamın cenazesi geldi.”

Şehit Zekeriya Bitmez’in ismi, memleketi Malatya’da bir imam hatip ortaokuluna verildi.































ÖMER ALİ DELİBAŞ