Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Türkiye’de yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara dikkat çekmek için Çanakkale’de düzenlenen 4 günlük Adalet Kurultayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ile başladı. 4 gün boyunca adaletsizliklerin tartışılacağı 8 panel, 54 çalıştay gerçekleştirilecek.

Adalet Kurultayı’nın en dikkat çeken bölümlerinden biri de ‘Hafıza Sokağı.’ Hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin resimlerle ve cümlelerle anlatıldığı ‘Hafıza Sokağı’, Türkiye’nin acı gerçeklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ACI GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEMİZİ SAĞLIYOR

Hafıza Sokağı’nın mimarlarından, Kurultay Düzenleme Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, Adalet Kurultayı’nda geçmiş dönemlerde haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayanlar için Hafıza Sokağı kurulduğunu belirterek, “Türkiye binlerce değerini cinayetlere, katliamlara, teröre kurban vermiş bir ülke. Maalesef yitip gidenler için hala aradan yıllar da geçse adalet istiyoruz. Hafıza Sokağı işte bu acı gerçeklerle bir kez daha yüzleşmemizi sağlıyor” diye konuştu.

YAN YANA ANIYORUZ

Yaşanılanların anlatıldığı yazılar ile panolara yerleştirilen resimlerin yer aldığı Hafıza Sokağı’nda hiçbir düşünce, etnik kimlik, mezhep ayrımı yapmadan sadece haksızlıkları ve hukuksuzlukları gündeme getirdiklerini kaydeden Ağbaba, “Sivas’ta yakılarak katledilen yurttaşlarımız ile Başbağlar’da kurşuna dizilerek katledilen yurttaşlarımızı, 12 Eylül’de idam edilen 17 Yaşındaki Erdal Eren ile ülkücü genç Mustafa Pehlivanoğlu’yu yan yana anıyoruz. 1978’de evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu gelini ve 2 torunu ile birlikte katledilen dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğdu (Hamido) ile 8 Ekim 1978’de katledilen 7 TİP’li genç için adalet istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE ÇOK ACILAR ÇEKTİ

Türkiye’nin çok acılar çektiğini, çok gözyaşı döktüğünü belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Beyazıt Meydanı’nda sırtından vurularak öldürülen 68 kuşağı gençlik liderlerinden Taylan Özgür için, 19-26 Aralık 1978 de Maraş Katliamı’nın ardından hayatını kaybeden 111 yurttaşımız ve göç etmek zorunda kalan yurttaşlarımız için adalet istiyoruz. Türkan Saylan’dan Hrant Dink’e, Ahmet Taner Kışlalı’dan Yasin Börü’ye, Turan Emeksiz’den Tahir Elçi’ye, Gezi’de ölenlerden 10 Ekim’de yitirdiklerimize, intihar ettiği söylenen askerlerden IŞİD’in kaçırdığı devletin unuttuğu askerlerimize, Zirve Yayınevi katliamından terör örgütünün katlettiği tüm siviller için adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAFIZA SOKAĞINDAKİ MALATYALILAR

Hafıza Sokağı’nda haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış, hayatını kaybetmiş Malatyalılar da yer alıyor.

Sokakta, 1960’da İstanbul Üniversitesi önünde katledilen öğrenci önderlerinden Turan Emeksiz, 1978’de bombalı saldırıyla katledilen Hamido,10 Ekim Ankara Garı saldırısında yaşamını yitiren CHP Gençlik Kolları üyeleri ve FETÖ kumpasıyla ordudan atılan, onuruyla kendine kumpas kuranlara savaş açıp sevdiği üniformasına kavuşan, helikopter kazasında şehit düşen Yarbay Songül Yakut da yer alıyor.

HABER MERKEZİ