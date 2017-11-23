23 Kasım 2017 Perşembe

Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu’nda Arapgir rüzgarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile “Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları” sempozyumu yapıldı. Arapgirli yedi önemli şahsiyetin anlatıldığı oturumlara Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da katılarak bildirileri dinledi.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:16
Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu’nda Arapgir rüzgarı

  İki günlük sempozyum programında  Arapgirli Muhuddin Mekki, Fikir ve Gönül Adamı  Fethi Gemuhluoğlu, Müderris Hüseyin Avni Efendi, Karabaş-ı Veli Hazretleri,  Şeyh Hasan Onar ile şairler Fehmi Gür ve Şemsi Belli’nin hayatı, sanatı ve eserleri uzman hocalar tarafından anlatıldı.

BAŞKAN CÖMERTOĞLU DA KATILDI
  17-19 Kasım tarihleri arasında Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda iki gün boyunca dört ayrı salonda yapılan oturumlarda toplam 64 bildiri sunuldu. Arapgirli yedi önemli şahsiyetin anlatıldığı oturumlara Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da katılarak bildirileri dinledi.

Programda katılımcılarla bizzat ilgilenen Başkan Cömertoğlu, sempozyumu organize eden Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi’ne ayrıca Arapgirli bilim, sanat ve fikir adamlarının sempozyumda anılmalarından dolayı programa katılarak sunum yapan akademisyenlere teşekkür etti.

Başkan Cömertoğlu, program sonunda katılımcılara Arapgir’in koleksiyon ürünü olan reyhan çayı, reyhan reçeli ve reyhan kurusundan oluşan reyhan seti hediye etti.

HABER MERKEZİ
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