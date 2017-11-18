İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan sempozyumda İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Fikret Karaman söz aldı. Karaman, "Malatya hem antik çağlarda hem Selçuklu hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde bulunduğu konum itibari ile ilim insanı, fikir insanı, sanat insanının yetiştiği bir merkezdir. Osmanlı döneminde yetişen ilim insanları ile ilgili 5 ciltlik bir eser var. Bu eserlere baktığımızda 85 kadar ilim insanı Malatya ve çevresinden çıkmıştır. Sempozyum süresince dinleyebileceğimiz 85 tebliğ olacaktır. Bu tebliğde Malatyalı 62 bilim insanı gündeme gelecek. Sempozyumda bu bilim insanları hakkında bilgi sahibi olacağımız muhakkaktır. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediyesine ve İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, Rektör Yardımcılarımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

MESAFELER UZAK AMA…

Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet ise yaptığı konuşmada mesafe olarak uzak olmalarına rağmen gönüllerinin aynı inançla, kalplerinin aynı şehadetle atığını dile getirdi.

Malatya'nın yaklaşık 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da Malatya'nın tarihi çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, fikir, sanat ve ilim konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Rektör Kızılay, "Coğrafya kaderdir’ der İbn-i Haldun. Bazı coğrafyalar insanların hayatını kolaylaştırır, bazıları da zorlaştırır. Ne mutlu ki bizler şanslı bir coğrafyanın evlatlarıyız. Çünkü Malatya'mız her dönem sanatın, ilimin ve fikrin üretildiği bir aksiyon şehri olmuştur. Şehrimizin bu güzel kaderini yeniden canlandırmamız gerekiyor. Malatya'mız Sadreddin Konevi'den Niyaz-i Mısri'ye, Mor Rabod'dan Ebü'l Ferec'e, Fethi Gemruhlu'dan Şemsi Belli'ye , Asım Orhan Barut'tan Mustafa İnan'a kadar çok sayıda mütefekkir, mutasavvıf sanatçı, tarihçi ve bilim insanı yetiştirmiştir. Sempozyumumuza katılan tüm konuklara teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum" sözlerini kaydetti.

İSMET İNÖNÜ VE TURGUT ÖZAL…

İl dışı programı nedeniyle sempozyuma katılamayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın selamlarını ileten Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün de bir konuşma yaptı. Malatya’nın tarihi süreç içerisinde yaşayan ilim, sanat ve fikir adamları ile medeniyetimize örnek bir şehir olduğunu belirten Şengün, "Son yüzyıla baktığımızda Malatya'da değerli simalara şahit oluyoruz. Bunlara en iyi örnek başta Cumhurbaşkanlığı yapmış olan İsmet İnönü ve Turgut Özal’dır. İlimizde sanat, fikir ve siyaset alanında yetişen değerli insanları tanıtmak için bu tür sempozyumlar yapmalıyız. Bu vesile ile bu sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyuma geçildi. Sempozyum farklı konu ve konuklarla 19 Kasım Pazar gününe kadar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam edecek.(Bülten)

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