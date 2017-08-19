Türkiye genelinde 5 milyona yakın üyesi bulunan bir şirket, bir yıl içindeki düğün alışverişi tercihlerini verilerle ortaya koydu. Özellikle düğün sezonu olarak da bilinen Mayıs-Ağustos aylarının değerlendirildiği istatistiklerde; en çok düğün alışverişi yapılan illerden en çok satan ürünlere, hangi ilde hangi ürünün daha çok satıldığından kadın ve erkekler ile yaş grupları arasındaki karşılaştırmalı rakamlara ve renk tercihlerine kadar pek çok önemli veri yer alıyor.

PAPYONU EN ÇOK İSTANBUL ALDI

Şirketin istatistiklerine göre; üye başına en çok düğün alışverişi yapan il Ankara olurken kişi başına yapılan işlem adedine göre en çok takım elbiseyi Zonguldaklılar, en çok ayakkabıyı da Kırıkkaleliler aldı. Geçtiğimiz yıl en çok papyon alan İstanbul ve Ankara’ya bu yıl İzmir’in yanı sıra Adana da katıldı. Kadınların ayakkabıdan sonraki tercihi ise el çantası oldu. Tüm düğün alışverişlerinde en çok tercih edilen renk siyah olurken takım elbisedeki tercih lacivert oldu.

ANKARA DÜĞÜNÜN DE BAŞKENTİ OLDU

İstatistiklere göre düğün alışverişinin lideri başkent Ankara oldu. Sadece düğünlere değil hem resmi hem de özel resepsiyonlara ev sahipliği yapan Ankara’da aksesuara da önem verildi. Ankara’da kadınlar en çok el çantasını tercih ederken erkekler kol düğmesi, mendil ve papyonu tercih etti. Papyon ve kravatta siyahtan sonra lacivert gelirken, ayakkabıda ise en popüler renk kahverengi oldu.

MALATYA’DA ERKEKLER AYAKKABI ALDI

Tüm Türkiye’de kadınların ayakkabıdan sonra en çok tercih ettiği ürün el çantası oldu. En fazla el çantası alanlar İzmirli kadınlar olurken İzmir’i sırasıyla Adıyaman, Kocaeli, Mersin ve Kayseri takip etti. En çok elbise, istatistiklere göre en çok düğün alışverişi yapan Ankaralılar tarafından alındı. En çok ayakkabı alan erkekler ise Kırıkkale, Elazığ ve Malatya’dan çıktı. En çok kravat alanlar ise Konya ve Aydınlı erkekler oldu. Kol düğmesinde de birinci olan Konyalı erkekler bu yıl aksesuara önem verdiklerini gösterdiler. Geçtiğimiz yıl en çok papyon alan İstanbul ve Ankara’ya bu yıl İzmir ile birlikte Adana da katıldı.

ADANALI KADINLAR AKSESUAR SEVİYOR

Türkiye’de ayakkabıdan sonra kadınların en çok tercih ettiği ürün olan el çantasını en çok 36-45 yaş arasındaki Adanalı kadınlar tercih etti. Bu yaş aralığında el çantası alan Adanalı kadınları İstanbul ve Ankaralılar takip etti. En çok ayakkabı alanlar ise aynı yaş grubundaki Afyonkarahisarlı kadınlar oldu.

Takım elbise yerini smokine bıraktı

Erkeklerdeki yaş grupları incelendiğinde değişen alışveriş alışkanlıkları dikkat çekti. Türkiye’de toplam takım elbise satışlarında en çok tercih edilen renk lacivert olurken Ankara ve İstanbul’un tercihleri siyahtan yana oldu. Geçtiğimiz yıl takım elbise tercih eden 26-35 yaş arasındaki tüm erkeklerin bu yılki tercihi smokin oldu. Takım elbise tercih eden erkekler ise 35-46 yaş aralığındakiler. Takım elbise alışverişinin yıldızı Zonguldaklı erkekler olurken ardından Konya, Aydın ve Ankaralılar geldi.

ALTINI ÖNCEDEN ALDIK

Mücevher alışverişlerinde ise Kış aylarında daha çok alışveriş yapıldığı ortaya çıktı. Altın fiyatları yaz aylarında çok yükselmese de altın alacak olanlar temkinli davranıp kış aylarında alışverişlerini yaptı. Yaz aylarına göre kış aylarında altın alışverişi yapanların oranı yüzde 55 daha fazla oldu. En çok mücevher alışverişi ise İstanbul’dan yapıldı.

İHA