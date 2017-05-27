27 Mayıs 2017 Cumartesi

Malatyalı doktordan vefa örneği

Malatyalı bir doktor, 47 yıl önce doktorluk yaptığı ilçedeki okula laboratuar malzemesi bağışladı. 1970 yılında Arguvan Merkez Sağlık Ocağı’nda görev yaptığını ifade eden Dr. Hasan Yağmur, yaptığı bağışla bu toprakları unutmadığını gösterdi.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 10:50
Malatyalı doktordan vefa örneği

  İstanbul’da görev yapan Malatyalı Doktor Hasan Yağmur, vatandaşların desteğiyle yapılan Arguvan ilçesine bağlı Atmalılar Okulu’na laboratuar malzemeleri bağışladı. 1970 yılında Arguvan Merkez Sağlık Ocağı’nda görev yaptığını ifade eden Dr. Hasan Yağmur, yaptığı bağışla bu toprakları unutmadığını gösterdi. Bölgeyi gezmeye geldiği esnada okulu gördüğünü belirten Yağmur, “Bu bölgeden de neden bilim adamı yetişmesin? Bu öğrencilere teknik anlamda katkı sunmanın gerektiğini düşünerek, bu okulu seçtim” dedi.

JENERATÖR TEMİNİ İÇİN ÇABALAYACAK
Cihazları okula teslim eden Dr. Hasan Yağmur, okulun ihtiyacı olan bir jeneratör temini içinde çaba sarf edeceğini söyleyerek, bilimsel anlamda herkes üstüne düşeni yaparsa başarılı öğrencilerin çıkacağından emin olduğunu da belirtti.

İHA
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