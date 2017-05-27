İstanbul’da görev yapan Malatyalı Doktor Hasan Yağmur, vatandaşların desteğiyle yapılan Arguvan ilçesine bağlı Atmalılar Okulu’na laboratuar malzemeleri bağışladı. 1970 yılında Arguvan Merkez Sağlık Ocağı’nda görev yaptığını ifade eden Dr. Hasan Yağmur, yaptığı bağışla bu toprakları unutmadığını gösterdi. Bölgeyi gezmeye geldiği esnada okulu gördüğünü belirten Yağmur, “Bu bölgeden de neden bilim adamı yetişmesin? Bu öğrencilere teknik anlamda katkı sunmanın gerektiğini düşünerek, bu okulu seçtim” dedi.

JENERATÖR TEMİNİ İÇİN ÇABALAYACAK

Cihazları okula teslim eden Dr. Hasan Yağmur, okulun ihtiyacı olan bir jeneratör temini içinde çaba sarf edeceğini söyleyerek, bilimsel anlamda herkes üstüne düşeni yaparsa başarılı öğrencilerin çıkacağından emin olduğunu da belirtti.

İHA