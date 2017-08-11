Geçtiğimiz hafta sonu dükkanının açılışını yapacağı gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nikah Sarayı’ndan çıktığını gören berber Şener Eroğlo, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken aracılığıyla talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Talebi olumlu karşılayan Erdoğan, iş yerinin açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu belirten Eroğlu, açılış gününü şöyle anlattı:

BİZİM İÇİNN BÜYÜK ONUR

"Cumhurbaşkanımız, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın oğlu Emre Çakır’ın düğün törenine katıldı ve burada nikah şahidi oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Nikah Sarayı’ndan çıktığını gördüm ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e sesimi duyurması için ricacı oldum. Cumhurbaşkanımızı kuaför dükkanımın açılışını yapmak üzere davet etmesi üzerine, iş yerime gelerek açılışı gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız elif gibi dik mütevazi kişiliğini bizlere göstererek, halkın gerçekten yanında olduğunu bir kez daha bizlere ispatladı. Düşünebiliyor musunuz bir cumhurbaşkanı makam mevki demeden basit bir kuaför dükkanın açılışını yapıyor. Bu bizler için büyük bir onurdur” dedi.



RÜYAM GERÇEK OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sürekli rüyalarında gördüğünü belirten Eroğlu, kendisini çok yakından görebilmenin ve hatta iş yerinin açılışını yaptırabilmenin sevincini yaşadığını da sözlerine ekledi. Şimdi ise bir kere de olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tıraş etmek istediğini anlatan Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. İş yerimizi açtıktan sonra müşterilerimiz geliyor ve dua ediyorlar, ‘Allah hayırlı etsin’ diyorlar. İş yerimizin açılışını yaptığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ben rüyamda Sayın Cumhurbaşkanımızı görüyordum, onunla sohbet ediyordum. Şimdi ise rüyam gerçek oldu. Çok mutluyum emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a buradan seslenmek istiyorum, eğer izin verirlerse Ankara’ya gidip değerli Cumhurbaşkanımızın saçlarını kesmek istiyorum. Bu talebimi ulaşırsa çok sevinirim. Ben cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Türkiye ve dünya da herkesin duasını alan bir kişiliktir. Halkından duasını alan bir kişidir" diye konuştu.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelesini keserken çektiği fotoğrafı da iş yerinin duvarlarındaki Arapça "elif" harflerinin yanına asacağını belirtti.















İHA