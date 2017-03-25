25 Mart 2017 Cumartesi

Malatyalı askerler, acemi birliklerine uğurlanıyor

Malatya, asker adaylarını görev yerlerine uğurluyor. Birkaç haftadır MAŞTİ’de devam eden asker uğurlama yoğunluğu, geçtiğimiz hafta da devam etti.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:27
Malatyalı askerler, acemi birliklerine uğurlanıyor

  Günlerdir devam eden asker uğurlama yoğunluğu MAŞTİ’de duygusal anlar yaşatıyor. Gerek sloganlar atılarak, gerek halaylar çekilerek, gerekse asker adayının arkasından dualar edilerek yaşanan tatlı telaş, birkaç gündür devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan tatsız olayların yanında askerlerin güzel uğurlanması ise vatandaşları sevindiriyor.

MİLLİ DUYGULAR PEKİŞTİ
  Asker uğurlama yoğunluğu geçtiğimiz hafta da devam etti. Asker yakınları uğurlama alanlarında halaylar çekti, gözü yaşlı anneler ise dualar okudu. Otobüslerin yolunu kesen asker yakınları, hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Tüm bunlar, milli duyguların pekişmesine vesile oldu. MAŞTİ’de yaşanan bu yoğunluk için güvenlik önlemlerinin alındığı da görüldü.

ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN
  Öte yandan asker yakınlarını uğurlayan vatandaşlardan Mehmet Ali Kara, “Ben askerin dayısıyım. Oğlumuz acemiz birliğine gidiyor. Allah yolunu açık etsin. Tüm vatan hainlerine inat, biz çocuklarımızı vatanı korumaya gönderiyoruz. İnşallah terör denen bela bitecek ve vatan bütünlüğü hep korunacak” dedi.

Yine asker yakınlarından Emine Kara ise, “Askerimiz güle güle gitsin, güle güle gelsin. Dualarımız onunla. Annesi üzülüyor ama o da gururlu. Allah tüm askerlerimizi korusun” diye konuştu.  




SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya