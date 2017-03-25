Günlerdir devam eden asker uğurlama yoğunluğu MAŞTİ’de duygusal anlar yaşatıyor. Gerek sloganlar atılarak, gerek halaylar çekilerek, gerekse asker adayının arkasından dualar edilerek yaşanan tatlı telaş, birkaç gündür devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan tatsız olayların yanında askerlerin güzel uğurlanması ise vatandaşları sevindiriyor.

MİLLİ DUYGULAR PEKİŞTİ

Asker uğurlama yoğunluğu geçtiğimiz hafta da devam etti. Asker yakınları uğurlama alanlarında halaylar çekti, gözü yaşlı anneler ise dualar okudu. Otobüslerin yolunu kesen asker yakınları, hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Tüm bunlar, milli duyguların pekişmesine vesile oldu. MAŞTİ’de yaşanan bu yoğunluk için güvenlik önlemlerinin alındığı da görüldü.

ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN

Öte yandan asker yakınlarını uğurlayan vatandaşlardan Mehmet Ali Kara, “Ben askerin dayısıyım. Oğlumuz acemiz birliğine gidiyor. Allah yolunu açık etsin. Tüm vatan hainlerine inat, biz çocuklarımızı vatanı korumaya gönderiyoruz. İnşallah terör denen bela bitecek ve vatan bütünlüğü hep korunacak” dedi.

Yine asker yakınlarından Emine Kara ise, “Askerimiz güle güle gitsin, güle güle gelsin. Dualarımız onunla. Annesi üzülüyor ama o da gururlu. Allah tüm askerlerimizi korusun” diye konuştu.











SELAHATTİN BAYRAK