15 Aralık 2017 Cuma

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

Malatyalı aile dolandırılmaktan kurtuldu

Malatya’dan Şanlıurfa’ya oğullarını evlendirmek için giden aile, gelin adayının ailesi olarak tanıttığı kişilerden şüphelenince polise haber verdi. Yakalanan 3 kadının dolandırıcı oldukları saptandı.

15 Aralık 2017 Cuma 11:26
Malatyalı aile dolandırılmaktan kurtuldu

  Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Şanlıurfa’da yaşayan enişteleri aracılığıyla en büyük oğulları Coşkun Tüdün’e kız istemeye gelen Tüdün ailesi, kızın ailesi ile bir kez görüşerek düğün yapmaya karar verdi. İddiaya göre, anlaşan ailelerden kız tarafı, evlenmeden önce başlık parası ile düğün listesini yazarak altın, bilezik ve yüzük istedi. Her şeyi kabul eden Tüdün ailesi, ilk olarak 4 bin lira nakit parayı elden kızın ailesi oldukları önü sürülen kişilere teslim etti. Aile daha sonra gelin adayı olan Gül ismindeki kişi ile akşam saatlerinde alışverişe çıktı.

AİLE POLİSE İHBARDA BULUNDU
  Tüdün ailesi, kızın ailesi olarak bildiği Hatice Ö., akrabaları Zeynep K. ve Kübra A. ile birlikte düğün alışverişi yaptı. Alışveriş sırasında kızın sözde ailesinden kuşkulanıp şüphelenen aile, polisi arayarak evlilik vadiyle dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulundu. İhbarla Eyyübiye ilçesindeki Demokrasi Caddesi'ne gelen polis, dolandırıcı oldukları saptanan 3 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Fuat Tüdün ile damat adayı Coşkun Tüdün de Eyyubiye Polis Merkezine giderek, kadınlar hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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