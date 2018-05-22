Malatyalı 15 Temmuz şehidinin evinde iftar

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak çat kapı iftarda 15 Temmuz Şehidi Murat İnci’nin ailesine konuk oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşini gören Şehit Murat İnci’nin eşi Meryem İnci şaşkınlığını gizleyemezken Ak’ın, “Bir tas çorbanız var mı? İftarımızı birlikte yapalım istedik” sözlerine “Hayatım boyunca bu tarihi unutmayacağım, çok büyük sürpriz oldu” diye cevap verdi. Evin minik kızı Mira’nın ise sevinci görülmeye değerdi. Mira'nın sevinçle zıplaması karşısında Hatice Ak, “Benim torunum da misafiri çok sever, sen de misafiri çok seviyorsun galiba, gel de sohbet edelim” dedi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofrasına geçilerek hep birlikte oruçlar açıldı. Başkan Ak, “Oo mantı bile yapmışsınız ellerinize sağlık, çat kapı iftarları seviyoruz, Allah ne verdiyse birlikte paylaşıyoruz. Bereket, mağfiret, rahmet ayı Ramazan’ı birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.



İftar sonrası satranç oynadı

İftar sonrası Melisa ve Melike ile satranç oynayan Ak, satrançta kendilerini daha çok geliştirmelerini söyleyerek “Berabere kaldık, bir dahakine çok çalışıp siz yenin” dedi. Özel Ayyıldız Anadolu Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Müberra da Başkan Ak ve eşi Hatice Ak’ı 30 Mayıs’taki mezuniyet törenine davet etti. Meryem İnci, her zaman kapısının açık olduğunu söyleyerek, “Allah devletimiz ve milletimize zeval vermesin, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Keçiören Belediye Başkanımız da her zaman yanımızda oldu, bugün de güzel bir sürpriz yaptı, evimiz şenlendi, çocuklarım da çok mutlu oldu, Allah ondan bin kere razı olsun” şeklinde konuştu.

4 çocuk babası Malatyalı döşeme ustası Murat İnci, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığının önüne atılan bombadan çıkan şarapnel parçasıyla şehit düşmüştü.

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