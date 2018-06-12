Malatya’dan yüzde 65 bekliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Burada gündeme dair konuşan Çalık, sorularımızı da cevapladı.

MALATYA İÇİN BİR ŞANS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, “Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık Hanımefendiye öncelikle hoş geldiniz diyorum. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu münasebetle de siyasetçiler ne kadar yoğun ise biz de o kadar yoğunuz. Hep birlikte bu heyecanı yaşıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Ayrıca Turgut Özal’dan sonra son zamanlarda yeni siyasetçiler çıkmıyor diye söylemelere değinmek istiyorum. Benim 25 senelik basın hayatımda Özal döneminden sonra Malatya’mızın yetiştirdiği, Malatya’mızda yetişen en büyük siyasetçi olarak Sayın Öznur Çalık’ı görüyorum. Bu başarılarının devam etmesini temenni ediyorum. Yeni seçimlerde de Malatya’mız adına çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. İyi siyasetçinin hem yerele hem de genele çok büyük katkısının olduğunu yıllarca yaşayarak gördüm. Malatya’yı temsil etmek noktasında iktidarla Malatya arasındaki köprü görevini görmesi açısından Sayın Öznur Çalık’ın Malatya için bir şans olduğunu düşünüyorum. Belki birçok insan benim gibi düşünmüyor olabilir ama ben düşünüyorum. Adil olmayı, hakkı haklıya teslim etmeyi seviyorum. Ve ben de bu hakkı Sayın Öznur Çalık’a teslim ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum” sözlerini kaydetti.

BUSABAH, MALATYA’NIN GÖZÜ, KULAĞI OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık ise, “BUSABAH gazetesi yayın hayatına başladığı günden itibaren Malatya’nın gözü, kulağı oldu. Umut Bey önce farklı gazetelerde görev yaptı, şimdi BUSABAH gazetesinde çalışma arkadaşları ile birlikte Malatya’mıza ve bizlere hizmet ediyor. Öncelikle kıymetli basın mensuplarımızın 7/24 saat gözetmeden hizmet etmelerinden dolayı hepsini canı gönülden kutluyorum. Biz yereldeki gazetecilerimizin güçlenmesi için elimizden gelen tüm desteği, çabayı sarf ettik. Bundan sonra da sarf edeceğiz. Basın Yayın İlan Kurumunun bu seneki bütçesi inşallah nasip olursa yüzde 20 oranında artırılmış vaziyettedir. Bu da özellikle medya mensuplarımızın, yerel gazetelerimizin bu anlamada güçlenmesi adına çok önemli bir adımdı. Daha önce Basın Yayın Enformasyon Müdürümüzü Malatya’ya getirdiğimizde gazetelerin birleşmesiyle BUSABAH gazetesi etkin rolünü daha da etkili hale getirdi. Bu vesile ile çalışan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

MALATYA’YA TOPLAMDA 19 BUÇUK KAT TRİLYON YATIRIM GETİRDİK

Çalık, “Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı edebilmek benim için çok büyük bir onur. Türkiye’ye, Malatya’ya hizmet edebilmek benim için çok büyük bir onur. Partimiz kurulduğu andan itibaren üyelikten genel başkan yardımcılığı ve milletvekilliğine kadar çok farklı görevler yaptım. En büyük mutluluğumu milletimizle bir arada olduğumuzda, onlara dokunduğumuzda hazzı yaşadım. Öncelikle Yüce Rabbime hamt ediyorum, sonra da bu görevlere bizi layık gören, vesile olan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ama en büyük teşekkürü ben Malatya’ya yapıyorum. Eğer Malatya bizi sevmeseydi, eğer Malatya’da anketlerde biz çıkmasaydık 15 yıllık AK Parti sürecinde bizlerin de varlığı söz konusu olmazdı. İnşallah bu söylenen sözler, gösterilen teveccüh hizmetlerin karşılığıdır. Biz Malatya’ya toplamda 19 buçuk kat trilyon yatırım getirdik, Türkiye’yi büyüttük. Ekonomik anlamda 2002-2018 yılları arasında yüzde 5.8’lik büyüme, bu kadar darbe girişimlerine rağmen, parti kapatmalara rağmen, gezi olaylarına rağmen, 17-25 Aralıklara rağmen büyümelerimiz devam etti. Ve şimdi 2018 yılındaki son büyümemiz 7.4… Rekor büyüme ve gelişmiş ülkeler içerisinde (G-20 ülkeleri içerisinde) 3. sıradayız. İnşallah Türkiye’nin önüne engel olmak isteyenlere milletimiz 24 Haziran’da engel olacaktır. Biz Malatya’mıza ve Türkiye’mize yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Birileri yıkacak bizler de Allah nasip ederse yapmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

PARLAMENTER SİSTEME NOKTAYI KOYACAĞIZ

“Ana muhalefetin Malatya’daki oy oranı 2002’den itibaren her geçen gün azaldı, azalmaya da devam ediyor. Yüzde 20’lerden, yüzde 18’lere, yüzde 15’lere…” diyen Öznur Çalık, “İnşallah 24 Haziran’da bu oy oranları daha da aşağıya düşecek. Malatya AK Parti’ye verdiği destek ve oy oranı ile yükselecek. Bizim temel hedefimiz en az yüzde 70’le Malatya’da Cumhurbaşkanımızı seçmek. Ve en az yüzde 65 oy oranı ile Malatya’dan 6 tane milletvekilini Meclise göndermek. Bu vesile ile 24 Haziran Türkiye için son virajdır. Çıkıştan önceki son virajdır. Eğer biz o virajı alırsak büyük Türkiye için, cumhurbaşkanı hükumet sistemi için ilk adımı atmış olacağız. Parlamenter sisteme noktayı koyacağız” ifadelerine yer verdi.

BİZE HİÇBİR ŞEY YAZMAZ

Kandil’deki operasyonlara ilişkin değerlendirmede de bulunan Çalık, “Biz sınır ötesinde, sınırda ve sınır içinde mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Terör örgütünün adı ne olursa olsun, adları ne kadar farklı olursa olsun bunların hepsi ortak alandan beslenen terör örgütleridir. Adı ne olursa olsun, ister FETÖ, isterse alfabede harf bırakmayan terör örgütü olsa bize hiçbir şey yazmaz. Biz terör örgütleriyle sonuna kadar savaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin devamı için, ezanlarımız için, bayrağımız için, vatanımız için terör örgütleri ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sınır ötesinde operasyonlara başladığımızda o operasyonları yapamazsınız diyenler oldu. Fırat Kalkınma Harekatı’nı yaparken de, Afrin Zeytin Dalı Harekatı’nı yaparken de ‘Afrin’e girmeyin girerseniz çıkamazsınız’ diyenler oldu. Ve Afrin’e kahraman Türk ordusu sancağı diktiğinde maalesef alkışlamayanlar oldu. Hatta yeni söylemle apoletlerini sökmek isteyenler oldu. Onlara en güzel cevabı 24 Haziran’da vereceğiz. Eğer terör örgütleri Türkiye üzerindeki udlarını çekmezlerse, Türkiye üzerine oyun oynamaya devam ederlerse bu Münbiç de olsa mücadelemiz devam edecek, Kandil de olsa devam edecek. Hem Cumhurbaşkanımızın talimatı hem de Genelkurmay Başkanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Kandil’le ilgili operasyonları çok yakinen takip ediyor. İnşallah terör örgütlerinin soyunu kurutacağız. Terörist ve terörle mücadele ederken de bölge halklarımıza sosyal devlet anlayışımızı inşa edeceğiz” diye konuştu.

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