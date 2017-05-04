04 Mayıs 2017 Perşembe

Malatya’dan yarışmaya büyük ilgi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle liseler arası "Türkiye'nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi" konulu deneme, hikâye ve şiir yarışması sona erdi. Malatya’dan da başvuruların yapıldığı yarışmada birinci olanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı bir yurtdışı gezisine katılacak.

04 Mayıs 2017 Perşembe 11:04
Malatya’dan yarışmaya büyük ilgi

  Bu anlamda yarışmanın şartnamesi, tüm ortaöğretim kurumlarına gönderildi. Ayrıca öğrenciler genel ağ sitesinden de (www.tded.org.tr/liselilerdestaniyaziyor) şartnameye ulaşılabidi.

YARIŞMANIN AMACI
  Darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz'un yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için düzenlenen yarışmanın ana amacı ise, gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek şeklinde ifade edildi.

ÖDÜLLER…
  Yarışmada birinciler 15 bin TL para ödülü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan">Tayyip Erdoğan'la yurt dışı gezisi kazanacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek. Dereceye giren öğrencilere Dil ve Edebiyat Dergisi'nde yazı yazmak kaydıyla üniversite eğitiminde burs sağlanacak.

Ayrıca okullarda öğrenciler "Darbeler tarihi" konusunda bilgilendirildi. Yazılar 28 Şubat -12 Mart 2017 tarihleri arasında toplandı. Ödül töreni de temmuzda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bu kapsamda Malatya’dan da başvurular yapıldı.

ÖNEM ARZ EDİYOR
  Yarışmanın kendileri için büyük önem arz ettiğini söyleyen Nezire Akar, “Bu yarışma için sosyal medyadan da kenetlenen çok kişi oldu. Farkındalık oluşması anlamında çok yararlı oldu. Biz de okul olarak bu konuda hassas davrandık Birçok kişi deneme, hikâye ve şiir yazdı” dedi. 

SELAHATTİN BAYRAK
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