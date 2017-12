ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'le ilgili açıklama yaparak , "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim" demişti.

ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının ardından milyonlarca Müslüman ayağa kalktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal açıklamasının ardından Türkiye'de de protestolar başladı. Malatya’da ise Cuma namazı sonrası toplanan binlerce insan protesto yaparak, Kudüs'ün Müslümanlar için vazgeçilmez olduğunu bütün dünyaya haykırdı.

Cuma namazı sonrası Malatya’da da STK’lar tarafından Soykan parkında basın açıklaması yapıldı. Binlerce Malatyalıların katıldığı programda ABD’ye ve İsrail’e karşı sloganlar atıldı. Basın açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MÜSİAD Başkanı Hüseyin Kalın, STK ve derneklerin başkanları, sivil toplum örgütleri ve binlerce vatandaş katıldı.





KUDÜS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Soykan meydanında kalabalığa hitap eden Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, ABD’nin bu küstah açıklamasına tepki göstererek,” Bugün Malatya’mızda her ne zaman olursa olsun İslam'a karşı uzanan bir el olduğunda Malatya’nın tüm kesimleri, bütün STK’ları ile beraber Malatyalı hemşirelerimizle birlikte siyasileri ile birlikte buna tepkisini koymuştur. Öncelikle katil İsrail'in yapmış olduğu ve buna taşeronluk eden Amerika'yı kınıyor ve lanetliyorum. Kudüs bizim davamızdır. Amerika Başkanlığı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmezsi ne bizi ne de 1,5 Müslümanı hiç bağlamaz. Onların oyunlarını yine Müslümanlar olarak bizler bozacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kudüs bütün Müslümanların olduğu gibi bizim de kırmızı çizgimizdir. Bu bölgede bu topraklarda bunu yapmak isteyenler ancak husumeti artırır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu kararı en kısa sürede düzelteceklerini umuyoruz. İslam'ın sesini susturmak kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır” sözlerini kaydetti.

ABD’nin çıkarları uğruna Ortadoğu’da kan akıttığını vurgulayan Kahtalı, “1,5 milyon Müslümanın canlarına kıydılar. Suriye'de 800 bin kardeşimiz hayatını kaybetti. Halkın yarısı muhacir durumuna geldi. 3 milyonunu yine bu ülke, bu ülkenin evlatları, bu ülkenin vatandaşları olarak bizler barındırdık, Elhamdülillah. Biz birliğimizi beraberliğimizi devam ettireceğiz inşallah. Onlar ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bizler bunlara fırsat vermeyeceğiz. İslam'ın haremi izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler Türkü’yle, Arabı ile Kürdü ile tüm Müslümanların Selahattin Eyyubi ruhunun dirilip karşılama dikildiğini görecektir” dedi.

“KUDÜS BİZİMDİR VE BİZİM KALACAK”

Konuşmalarına son verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir lider olduğuna vurgu yapan Kahtalı, ABD’ye en sert tepkinin Türkiye’den gittiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Diğer taraftan Amerika'nın bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Müslümanın kalbine saplamaya çalışılan bu hançeri ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının bütünleşmesi gibi bütünleşmesi ile engel olalım. Bizler Kudüs davasını ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Hazreti Ömer'in emaneti olan, Selahattin Eyyubi’nin rüyası olan Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası olan Abdulhamid Han'ın davası olan Kudüs bizimdir bizim kalacak inşallah.”

Amerikan’ın İslam coğrafyası üzerinde oyunlar oynadığını belirten Genç Memur-Sen Şube Başkanı Oğuz Güçlü ise, “Bildiğiniz üzere bugün burada dünyaya demokrasi, insan hakları, özgürlük getirme vaatleriyle yıllardır insanları avutmaya çalışan, başta Amerika olmak üzere emperyalist güçlerin kurduğu, ancak tam olarak kim ve ne olduğu belli olmayan karanlık terör örgütlerinin herhangi bir İslam coğrafyasında gerçekleştirdiği bir terör eyleminde hayatlarını kaybeden yüzlerce Müslümanın matemini tutmak için bir araya gelmedik. Bugün dünyanın jandarmalığına soyunmuş Amerika'nın başında bulunan, ancak dünyayı babasının çiftliği, kendisini de çiftliğin kovboyu zanneden bir beyinsizin, Tüm İslam ümmetinin öldüğünü düşünerek aldığı, skandal bir kararı protesto etmek için bir araya geldik. Biz burada sözü fazla uzatmadan, alınan bu kararın ne kadar yanlış ve vahim olduğunu ifade etmek, aslında bizim çok yakından tanıdığımız, ancak aramızdan bazılarının tanımakta zorlandığı, bu insanlık düşmanlarının gerçek yüzlerini ortaya koymak, tavrımızı belirlemek ve uyarmak için buradayız” ifadelerine yer verdi.

“TRUMP SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİR”

Yaşananlara Türkiye’nin sessiz kalmayacağını ve ABD’nin oyununun tutmayacağının mesajını veren Genç Memur-Sen Şube Başkanı Oğuz Güçlü, “Başlarına bela olan Yahudilerden kurtulmak için 1948 yılında, Filistin topraklarında onlara Siyonist bir devlet kurarak, Müslümanların bağrına bir hançer saplayan batılı emperyalistler, şimdi kendini, tüm uluslararası kanun ve anlaşmaların üzerinde gören, her gün onları çiğneyen bu işgalci, terör aygıtını iyice yerleştirmek için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Önce çok küçük bir bölgeye yerleştirilen Siyonistler, Dünyanın her tarafından Yahudi olduklarını iddia ettikleri kimseleri getirerek, Filistin topraklarının yüzde sekseninden fazlasını işgal ettiler. Katliam, suikast, sürgün, hapis, baskı, fizikî ve psikolojik, akla hayale gelmeyecek işkence çeşitleriyle Filistin'i Filistinlilere zindan ettiler. Yıllardır, işlenen bu zulümleri bir tiyatro izler gibi izleyen uluslararası, çağdaş, emperyalist güçler, her defasında katliamları, cinayetleri, zulmü sadece kınamakla yetindiler. İslam ümmetinin başına bela ettikleri kuklaları sayesinde bu Siyonist ve terörist yapıyı aşama aşama yerleştirdiler. Şimdi ise Amerika; ilk kıblemizi, miracın ve İsrâ’nın topraklarını terör merkezinin başkenti olarak ilan ederek, İslam ümmetine açıkça savaş ilan etmiştir. İsrail'den daha İsrailci olmaya çalışan Trump, barış adına ortaya konulduğu iddia edilen tüm çaba ve gayretleri bir anda yok ederek, savaşın fitilini ateşlemiştir. Bugüne kadar, tarafsız ve barış yanlısı olduğunu iddia eden Amerika, hem şimdiye kadar ne denli tarafsız olduğunu göstermiş, hem de bundan sonra kendileriyle barış dilinin değil, direniş ve savaş dilinin geçerli olacağını açıkça Trump, Orta doğunun barışı için elinden geleni yapacağını söylüyor. Evet, bu ümmet artık barış, deyince neyi kastettiğinizi çok iyi biliyor. Siz Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya, Afganistan'a, Yemen'e ve adını zikretmediğimiz diğer ülkelere getirdiğiniz barıştan mı bahsediyorsunuz? Lütfen söyler misiniz? Siz nereye barış getirdiniz? Siz ne zaman kan, gözyaşı ve savaştan başka bir şeye öncülük ettiniz? Barış, sizin işiniz değil. Lütfen bu kelimeleri daha fazla kirletmeyin. Sizin devletiniz, sözüm ona medeniyetiniz, insanların kanı ve gözyaşları üzerine kurulmuştur. Sizin en büyük zenginliğiniz, savaş ve silah. Felsefeniz, aldatmak ve öldürmektir, yok etmektir. Akif'in tanımladığı gibi, ‘Tek dişi kalmış canavar” diye konuştu.







“SİZİN KÖKÜNÜZ YOK”

Oğuz Güçlü, ABD’nin amacının savaş çıkarmak olduğuna dikkat çekerek, “ Zaten biz, önceden böyle olduğunuzu biliyorduk. Geçmişiniz bunu gösteriyor. Tarihiniz demiyoruz, çünkü sizin tarihiniz yok; kökünüz yok. Sizin, yaşaması için her gün oksijen pompalamaya çalıştığınız, Siyonist terör aygıtı da aynen sizin gibidir. Bugünlere tek sermayeniz olan, yalan, dolan, ikiyüzlülük ve sahtekârlıkla kahpece getirdiniz. Başımıza musallat ettiğiniz, kuklalar marifetiyle ayakta tuttunuz. Ama artık tüm sermayenizi tükettiniz. Çarşamba günü itibariyle elinizde hiçbir sermaye kırıntısı dahi kalmamıştır. Artık sadık şeyhleriniz, krallarınız, fetbazlarınız ne kendilerini ne de sizi kurtarabilirler. Şunu bilin ki; bir-iki gülücükle, kendilerine verdiğiniz üç-beş kuruşluk maaşla veya başkentlerinizde üç-beş metre kırmızı halı üzerinde yürüterek satın aldığınız, kuklalarınız, uşaklarınız, taşeronlarınız da artık sizi kurtaramayacaklardır. Uzun süredir, yapmakta olduğunuz demagojilerle bir kısmımızın dikkatini dağıtmış, sizi doğru bir şekilde tanımalarını engellemiş, dolayısıyla bizi biraz, zamansız ve hazırlıksız yakalamış olabilirsiniz. Fakat çok kısa bir süre içerisinde eksikliklerimizi gidereceğimizden ve hazırlıklarımızı tamamlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu günden itibaren; evlerimizde, camilerimizde, okullarımızda, üniversitelerimizde ders programlarımızı değiştireceğimizi ve başka dönemlere ertelediğimiz, hazırlık, direniş, mücadele, cihat ve şehadet derslerini programlarımızın başına koyduğumuzu bilin. Her fırsatta çocuklarımıza ve öğrencilerimize Allah'ın gerçek kullarına, kullara kulluğun yakışmayacağını, ya izzetimizle yaşamamız veya onurumuzla ölmemiz gerektiğini anlatacağız. Bundan böyle bu, derslerimizin en önemli kısmını oluşturacaktır. Sahip olduğumuz imkânların en kıymetlilerini Kudüs'ün kurtuluşu için ayıracağımızdan ve bu uğurda harcayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kaydetti

“YENİ SALAHADDİN’LER ÇIKARACAK”

ABD’nin insanlığa yakışmayan bu tutumunu kınayan Güçlü, “Yeni Selahattinler çıkacaktır” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler, aziz İslam ümmetinin bir parçası olan Malatya'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve Müslümanlar olarak, bugünden itibaren bizim için her şeyin farklı olacağını açıkça ilan ediyoruz. Biz şu andan itibaren, bütün çalışmalarımızı, emperyalistlerin bağrımıza sapladıkları hançeri çıkarıp atmak için yapacağız. Emperyalistler iyi bilsinler ki; işlenen zulüm, kesinlikle yeni Sabahattinler çıkaracaktır. Hepimizin duası, Allah'ın bizi Selahattin kılması veya aramızdan Selahattinler çıkarmasıdır. Bizim sineceğimizi, boyun eğeceğimizi, kabuğumuza çekileceğimizi zannedenler çok yakın bir zamanda ne kadar yanlış düşündüklerini göreceklerdir. Bugüne kadar, ümmetin arasında durup, Amerika ve Batı’nın planlarını uygulamaya çalışan, onların sözcülüğünü yapan veya onlardan öğrendiklerini gevelemeye çalışanlardan isteğimiz, hiç bir yetkileri olmadığı halde katıldıkları Oslo ve benzeri anlaşmaların geçersiz olduğunu, aldatıldıklarını itiraf ederek yakamızdan düşmeleri ve ümmetin yolundan çekilmeleridir. Lütfen, ümmeti aldattığınız yeter. Eğer saflığınızdan aldandınız ve aldattıysanız, gidin ve günahlarınıza tövbe edin, belki Allah tövbelerinizi kabul eder. Eğer, hıyanet içindeyseniz, Allah'tan korkun. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Kendinize acıyın, efendilerinizin gazabı Allah'ın azabından şiddetli değildir. Ya Rabbena! Eğer bizi daha fazla yaşatacaksan bizi biz yapan değerlerimizle yaşamayı nasip et. Veya değerlerimiz uğruna şehit olmayı bize kolaylaştır. Zalimlere daha fazla değerlerimizi, mukaddesatımızı çiğneme fırsatı verme”







KUDÜS MÜSLÜMANLAR İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Kudüs Hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar hem de Museviler için önemli bir kent. Deyim yerindeyse Kudüs üç din için de paylaşılamayan bir kent. Ortadoğu'da bulunan, Dünya’nın en eski şehirlerinden biri sayılan Kudüs şu anda Filistin ve İsrail arasında 'bölünmüş' bir kent durumunda. Üstelik Kudüs, üç semavi din için kutsal kabul ediliyor. Sünni Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehir. İslamiyet’te Kudüs, Milattan sonra 610 yılında ilk Kıble olmuştur ve Kuran-a göre Hz. Muhammed, 10 yıl sonra Miraç’a bu şehirden çıktığı belirtiliyor.

MUTLU SARIGÜL