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“Malatya’dan ‘Tamam’ diyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet ne zaman yeter, tamam derse o zaman biz de çekiliriz’  sözlerini değerlendiren Başkan Kiraz, “Malatya’da oluşturduğumuz aday adayı listesiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’dan ‘tamam’ diyoruz” dedi.

“Malatya’dan ‘Tamam’ diyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet ne zaman yeter, tamam derse o zaman biz de çekiliriz’  sözlerini değerlendiren Başkan Kiraz, “Malatya’da oluşturduğumuz aday adayı listesiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’dan ‘tamam’ diyoruz” dedi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:49
“Malatya’dan ‘Tamam’ diyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İstanbul’dan milletvekili aday adayı olan Akademisyen Seren Selvin Korkmaz, CHP Genel Merkezi’nin cuma gününe kadar tanıdığı değişim sürecinde aday adaylık yerini değiştirerek, Malatya’dan milletvekili aday adayı oldu. Dün CHP İl Binasında gerçekleştirilen basın toplantısında bunu kamuoyuna duyuran İl Başkanı Enver Kiraz, gündemle ilgili de değerlendirmede bulundu.

İlk olarak söz alan CHP Malatya milletvekili aday adayı Seren Selvin Korkmaz, geçen hafta İstanbul bölgesinden aday adaylık başvurusu yaptığını, ancak Genel Merkezin Cuma gününe kadar tanıdığı değişim süreci doğrultusunda Malatya’dan aday adayı olmaya karar verdiğini söyledi.

MEMLEKETİME HİZMET ETMEYE TALİBİM

Kendisini tanıtan Korkmaz, “Malatya doğumluyum. Şu an Amerika Yale Üniversitesi’nde liderlik programını tamamladım. Siyaset bilimciyim ve aynı zamanda araştırmacı olarak çalışıyorum. Yine İsveç’te Stockholm Üniversitesi’nde doktora araştırmacısı olarak çalışıyorum. Ve ben kendi memleketimde hizmet etmeye talibim” dedi.

Seren Selvin Korkmaz’a Malatya’da başarılar dilediğini ifade eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, aday aday yerini değiştirip Malatya’yı tercih ettiği için teşekkür ettiğini dile getirdi.

SUÇLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet ne zaman yeter, tamam derse o zaman biz de çekiliriz’  sözlerini değerlendiren Başkan Kiraz, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı ve AKP’nin Genel Başkanı dünkü gurup toplantısında bir cümle kullandı. ‘Millet ne zaman yeter, tamam derse o zaman biz de çekiliriz’ dedi. Tabi bu da twitterde, sosyal medyada ayunı zamanda bütün Türkiye ve dünyada gündem oldu. Bir anda twitterde rekor sayıda ‘tamam’ etiketleri paylaşıldı. Ve yaklaşık 2 milyon civarında kişi twitterde ‘tamam’ twitini paylaştı. Türkiye ve dünya listelerinde bu ‘tamam’ twiti bir an birinci oldu. Biz de hem Malatya’da oluşturduğumuz aday adayı listesiyle, çünkü Malatya’dan beklenmeyen, şaşırtıcı, herkesin gıptayla baktığı bir listemiz oluştu, bu başvurularla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’dan ‘tamam’ diyoruz. İnsanları ayrıştırmanıza, sarayınıza, şatafatınıza, dış politikadaki tutarsızlığınıza, ekonomimizi sürüklediğiniz duruma, eğitimdeki çöküşe Malatya’dan da güçlü bir şekilde ‘tamam’ diyoruz. Malatya’da da Türkiye’de de bu ülkede yaşayan bütün unsurlar Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, işçiler, işsizler, emekliler, esnaf ve toplumun bütün kesimleri artık ‘tamam’ diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı ‘tamam’ diyenler münafık derse ya da bunları farklı suçlamalarla suçlarsa hiç şaşırmayın. Çünkü geçmişte bunun önemli tecrübelerini yaşamış bir insan olarak söylüyoruz.”

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
TamamRECEP TAYYİP ERDOĞANEnver Kiraz
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