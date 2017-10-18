18 Ekim 2017 Çarşamba

Malatya’dan kadın istihdamına tam destek

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in geçtiğimiz ay müjdesini verdiği 400 kişinin çalışacağı tekstil atölyesinin bu ay sonunda açılacağı bildirildi. Açılacak olan tekstil atölyesinde Malatyalı iş adamlarının kadın istihdamına büyük katkı sağlayacağı aktarıldı.

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:40
Malatya’dan kadın istihdamına tam destek

  Merkez İnönü Mahallesi Harçik mevkiindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde açılacak olan, Malatyalı iş adamlarının yanı sıra Elazığlı iş adamları ile bir firmanın da desteklediği tekstil atölyesine büyük katkı sağlayacağı aktarıldı.

400 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
  Toplamda 400 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin makinelerinin geldiğini belirten Vali Sonel, açılışın 29 Ekim tarihinde yapılacağını söyledi.

Atölyenin faaliyete geçmesi için her türlü desteğin verildiğini aktaran Sonel, ayrıca Tunceli'ye yatırım yapmayı düşünen girişimcilere Valilik ve Belediye olarak her daim yanlarında olup, her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

İHA
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