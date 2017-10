Merkez İnönü Mahallesi Harçik mevkiindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde açılacak olan, Malatyalı iş adamlarının yanı sıra Elazığlı iş adamları ile bir firmanın da desteklediği tekstil atölyesine büyük katkı sağlayacağı aktarıldı.

400 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Toplamda 400 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin makinelerinin geldiğini belirten Vali Sonel, açılışın 29 Ekim tarihinde yapılacağını söyledi.

Atölyenin faaliyete geçmesi için her türlü desteğin verildiğini aktaran Sonel, ayrıca Tunceli'ye yatırım yapmayı düşünen girişimcilere Valilik ve Belediye olarak her daim yanlarında olup, her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

İHA