22 Aralık 2016 Perşembe

Malatya’dan Halep’e 2 TIR gıda yardımı yapıldı

Malatya Anadolu Selçuklu Medeniyeti Derneği tarafından Kızılay aracılığıyla Halep’e 2 TIR gıda ve yardım malzemesi gönderildi.

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:08
Malatya’dan Halep’e 2 TIR gıda yardımı yapıldı
Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasındaki park alanında düzenlenen törende konuşan Anadolu Selçuklu Derneği Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Halep'te yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, ''Bu drama sessiz kalmak ahmakça olduğu için yiğit gençlerimiz tarafından Halep’e yardım kampanyası başlattık. Bu kampanya çerçevesinde Malatya’mızın hayırsever sahipleri ve Kızılay Malatya Şubesi yöneticileri aracılığıyla kampanyamız başarılı bir şekilde gerçekleşti. İnşallah bu yardımları Halep’teki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kayser'i ve İstanbul saldırılarında yaşanan terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ise, ''Böyle bir dönemde Anadolu Selçuklu Derneği gençliğinin böyle bir çabanın içinde görmekten mutlu olduğumuzu arz etmek istiyorum. Yanı başımızda yer alan bu çatışma ortamındaki yardıma muhtaç insanların yanında olduğunu bu gençler tarafından gösterilmesi gerçekten diğer insanlara yapılacak en önemli örneklerden birisi. Ben Anadolu Selçuklu gençlerine teşekkür ediyorum. Buna destek sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesine, Ticaret Sanayi Odasına, Yeşiltepe Galericiler esnafına ve ismini sayamadığım birçok destekçiye sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya BusabahMALATYA GÜNCEL HABERLERHaber MalatyaMalatyaMalatya Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya