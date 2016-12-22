Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasındaki park alanında düzenlenen törende konuşan Anadolu Selçuklu Derneği Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Halep'te yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, ''Bu drama sessiz kalmak ahmakça olduğu için yiğit gençlerimiz tarafından Halep’e yardım kampanyası başlattık. Bu kampanya çerçevesinde Malatya’mızın hayırsever sahipleri ve Kızılay Malatya Şubesi yöneticileri aracılığıyla kampanyamız başarılı bir şekilde gerçekleşti. İnşallah bu yardımları Halep’teki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kayser'i ve İstanbul saldırılarında yaşanan terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ise, ''Böyle bir dönemde Anadolu Selçuklu Derneği gençliğinin böyle bir çabanın içinde görmekten mutlu olduğumuzu arz etmek istiyorum. Yanı başımızda yer alan bu çatışma ortamındaki yardıma muhtaç insanların yanında olduğunu bu gençler tarafından gösterilmesi gerçekten diğer insanlara yapılacak en önemli örneklerden birisi. Ben Anadolu Selçuklu gençlerine teşekkür ediyorum. Buna destek sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesine, Ticaret Sanayi Odasına, Yeşiltepe Galericiler esnafına ve ismini sayamadığım birçok destekçiye sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

İHA