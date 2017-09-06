06 Eylül 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

“Malatya’dan gelmesi avantaj”

Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Albayrak, Yeni Malatyaspor’dan transfer ettikleri forvet oyuncusu Ahmet Aras’ı öve öve bitiremedi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:21
“Malatya’dan gelmesi avantaj”

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, bayram tatili sonrası Denizlispor maçı hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çalışan bordo-beyazlı ekibe, Malatya’dan alınan Ahmet Aras da katıldı.

“AHMET ARAS’I BİR AYDIR TAKİP EDİYORDUK”

Çok iyi bir 3 hafta geçirdiklerini dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “9 puan alabileceğimiz bir periyottu. Oyuncularım gerçekten üç maçta inanılmaz performans gösterdiler. Önemli olan istediğimiz oyun anlayışına yaklaşmamızdı. Milli takım arasından öncede 4 gün boyunca yoğun çalıştık. Çalışmalarımıza yeniden başladık. Aynı tempoda, aynı şekilde devam edeceğiz.” dedi. Yeni forvetleri Ahmet Aras’ın yaklaşık 1 aydır gündemlerinde olduğunu vurgulayan Altıparmak, “Hem hazır olması hem de kamp dönemini Malatyaspor ile geçirmesi bizim için bir avantaj. Herhangi bir uyum sorunu yok. Takımımızda, daha önceden birlikte oynadığı 5-6 tane oyuncu var. Bir de stoper transferi yaparsak transfer dönemi bizim için bitecek" diye konuştu. 

İHA
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