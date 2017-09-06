“AHMET ARAS’I BİR AYDIR TAKİP EDİYORDUK”
Çok iyi bir 3 hafta geçirdiklerini dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “9 puan alabileceğimiz bir periyottu. Oyuncularım gerçekten üç maçta inanılmaz performans gösterdiler. Önemli olan istediğimiz oyun anlayışına yaklaşmamızdı. Milli takım arasından öncede 4 gün boyunca yoğun çalıştık. Çalışmalarımıza yeniden başladık. Aynı tempoda, aynı şekilde devam edeceğiz.” dedi. Yeni forvetleri Ahmet Aras’ın yaklaşık 1 aydır gündemlerinde olduğunu vurgulayan Altıparmak, “Hem hazır olması hem de kamp dönemini Malatyaspor ile geçirmesi bizim için bir avantaj. Herhangi bir uyum sorunu yok. Takımımızda, daha önceden birlikte oynadığı 5-6 tane oyuncu var. Bir de stoper transferi yaparsak transfer dönemi bizim için bitecek" diye konuştu.
A Takım Orduzu’ya, Alt yapı Nurettin Soykan’a...
“Malatya’dan gelmesi avantaj”
İnönü Üniversitesi’nde yeni sezon hazırlıkları
3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞI YERİNE DİKİLEMEDİ...
‘Kervansaray Buluşmaları’ 16 Eylül’de...
“Keşke bana bir yer verseler!”
Telefon istedi, oyuncak batarya geldi!
Başkan Han’dan Adli Yıl açıklaması
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!