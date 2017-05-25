25 Mayıs 2017 Perşembe

Malatya'dan El Bab ve Halep'e destek

Malatya Anadolu Selçuklu Medeniyeti Derneği tarafından Kızılay aracılığıyla El Bab ve Halep'e 2 TIR gıda ve yardım malzemesi gönderildi.

25 Mayıs 2017 Perşembe 17:19
Malatya'dan El Bab ve Halep'e destek
  Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasındaki park alanında düzenlenen törende konuşan Anadolu Selçuklu Derneği Genel Başkanı Ayetullah Geçen, dernek olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduklarını belirterek, "Mazlumun mağdurun olduğu her yerde olmak şerefimizdir, namusumuzdur. Kızılay Malatya Şubesi yöneticileri aracılığıyla götüreceğimiz bu yardımları Halep'teki ve El Bab'da ki kardeşlerimize ulaştıracağız. Gittiğimiz yerler bizim sınır komşularımız değil, gittiğimiz yerler ata topraklarımız, gittiğimiz yerler ecdat yerlerimiz nasip olursa o toprakları sınırlarımıza dahil edeceğiz" diye konuştu.
Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ise dernek yöneticilerine yardımlar nedeniyle teşekkür ederek, "Kısa bir süre önce yine 2 TIR yardım Türk Kızılay'ına bağış yapılmıştı. Bu yardımı sınırda ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırmıştık. Bu sefer ise El Bab'a da yardım yapmışlar kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya