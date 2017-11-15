Irak'ın güneydoğusunda yer alan Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin kesiştiği noktada 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmesiyle birlikte, Irak'ta 7, İran'da ise en az 407 kişinin öldüğü, yaklaşık 7 bin kişi yaralının bulunduğunun açıklanmasının ardından Malatya’da yaklaşık 70 STK bir araya gelerek depremde zarar gören Iraklılar için bir yardım çadırı kurdu.

“Malatya El Ele Platformu (Irak) Yardım Çadırı” adıyla Soykan Parkı’nda kurulan yardım çadırının açılışı dün gerçekleştirildi. Açılışa Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç ile çok sayıda STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. açılışta konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hayırlı bir çalışma için burada olduklarını ifade ederek, 2 gün önce Halepçe ve Süleymaniye merkez olmak üzere Kuzey Irak’ta 7.3 şiddetinde büyük bir deprem olduğunu hatırlattı.

MALATYA MİNİ BİR ANADOLUDUR

Dünyanın neresinde bir problem olsa Anadolu insanının orada bulunduğunu ifade eden Başkan Polat, “Tabii bu deprem aynı zamanda da İran'ın bir kesiminde etkili oldu, hatta İran’daki hasarların Kuzey Irak'taki hasar zararlarından çok daha fazla. Biz öncelikle bu depremde ölen bütün kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyoruz. Yaralılara da Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Oradaki kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz, Anadolu insanı ki, Malatya'da bir mini Anadolu’dur, dünyanın aslında neresinde bir huzursuzluk yaşansa, neresinde bir sıkıntı olsa bizim hemen oraya ulaştığımızı görürsünüz. Hemen orayla ilgili bir araya gelip neler yapabiliriz bunun gayretinde olduğumuzu görürsünüz. Nitekim bu olaydan sonra da ilk müdahale eden bizim Kızılay’ımız, AFAD’ımız ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardım kuruluşları oldu. Rabbime binlerce kez şükürler olsun Somali'de bir problem olursa bizleri bulursunuz. Kuzey Irak'ta bir problem olursa bizleri bulursunuz. Myanmar’da bir problem olursa bizleri bulursunuz. Filipinler'de bir problem olursa oraya gideriz” şeklinde konuştu.

PLATFORMLA İLGİLİ ÇALIŞMALARA HEMEN BAŞLADIK

“Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki böyle bir millete, böyle bir necip bir millete müntesibiz, böyle bir necip milletin efradıyız” diyen Başkan Polat, sözlerine şöyle devam etti:

“Kuzey Irak'taki bu depremden sonra da öncelikle Kızılay, İHH ve İyilik-Der’in Malatya temsilcisi arkadaşlarımız da bir toplantı yaptık ve burada Malatya'daki bütün Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelerek bir adım atmamız gerektiği kanaatine vardık. Hemen dün öğleden sonra Malatya’mızdaki Sivil Toplum Kuruluşunun temsilcisi kardeşlerimizi, sendikacıları, Battalgazi ve Büyükşehir belediyemizin temsilcisi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu toplantıda ‘Malatya El Ele Platformu’ kurma kararını verdik. Hemen bu platform ile ilgili çalışmalara başladık. Kuzey Irak'la ilgili Irak'taki bu deprem felaketi ile ilgili neler yapabiliriz, bunun adımlarını belirledik. Buraya çadır açmak, hesap açmak, televizyonlarda, gazetelerde bu konuyla ilgili çalışmalar yapma gibi adımları belirledik. Bu çalışmaları da ortaya koyuyoruz. Gerçekten burada Malatya'daki bütün bu sivil toplum konusundaki temsilcisi arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yaklaşık 70 civarındaki bir Sivil Toplum Kuruluşu bu platformun üyesi durumunda. Tabii bu platform şu an Irak için bu çalışmaları ortaya koyuyor. Rabbim göstermesin ama ülkemizde veya bir başka yerde yine böyle bir sorun sıkıntı olursa bu platform daha ivedilikle kararlar alıp inşallah çalışmalar ortaya koyacak.”

YARDIMLARIMIZI KIZILAY, İHH’NIN ELİYLE YÖNLENDİRİYORUZ

Çadırın sabah kurulmasına rağmen yardım eden birçok vatandaşın bulunduğunu dile getiren Başkan Polat, “Platformun sahibi Malatya’mız, bu platformunun sahibi burada bütün Sivil Toplum Kuruluşlarındaki kardeşlerimizdir. Yardımlarımızı Kızılay, İHH’nın eliyle yönlendiriyoruz. Bundan sonraki yardımlarınızı da inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Ben Malatyalı hemşerilerime de gerçekten candan teşekkür ediyorum. Çünkü bu sabah bu çadırı kurduk. Şu an itibariyle nakdi yardım anlamında makbuzla yardım eden birçok Malatyalı hemşerilerimiz oldu. Yine hesap numarasındaki hesaplara yardımlar devam ediyor. Ayni yardım yapan kardeşlerimiz var. Bu, bize; etle tırnak gibi olduğunuzu gösteriyor. Evet, bu coğrafyadaki hepimiz aslında et ile tırnak gibiyiz. Kürt’ün Türk’ten ayrılması, Türk'ün Arap’tan ayrılması, Arap’ın Acem'den ayrılması mümkün değil. Biz, bu toplumda bir olarak, beraber olarak yaşadık; barış içerisinde yaşadık ama emperyalist güçler bizim aramızdaki bu huzuru bozup, fitne çıkararak burada hükümranlığını sürdürmek istiyorlar. İnşallah birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi koruyarak bu topraklardaki, bu havzadaki, bu bölgedeki huzur içerisindeki yaşantımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL