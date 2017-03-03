Cazibe Merkezleri Programı kapsamında başlatılan birinci başvuru çağrı dönemi sona erdi. DİKA’ya yapılan başvuruların sonucunda Mardin’den 299, Batman’dan 189, Siirt’ten 53 ve Şırnak’tan 57 olmak üzere toplam 598 adet yatırım dosyası başvurusu kabul edildi. DİKA’nın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi’ndeki dört ilde ajansın yatırım destek ofislerinde kurduğu teknik yardım masaları aracılığıyla yatırımcılara danışmanlık yapılarak, yatırım dosyası başvuruları alındı. DİKA tarafından kabul edilen 598 adet dosyanın ise değerlendirilmek üzere Kalkınma Bankası’na gönderildiği ifade edildi. Malatya, Urfa, Diyarbakır ve Elazığ’dan yeterince talep gelmediği öğrenildi.

16 İLDE TOPLANTILAR YAPILDI

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Cazibe Merkezleri Programı’nı yatırımcıya anlatmak için ajansın faaliyet yürüttüğü TRC-3 Bölgesi’ndeki illerinde dışında 16 ilde toplantılar yaptıklarını söyledi. Bölgede yaptıkları toplantıların ardından ilk önce Gaziantep’e gittiklerini belirten Altındağ, toplantılarının çok verimli geçtiğini dile getirdi. Altındağ, “Tabi bizim için yatırımcı profili çok önemliydi. Yani STK’lardan ziyade bu bölgede yatırım yapabilecek potansiyel üzerinde durduk. Öncesinde TSO’larla bir araya geldik, yatırımcıları birebir takip ederek onları yatırım yapmaya davet ettik. Gaziantep’ten sonra Adana ve Mersin’e geçtik. Ankara, İstanbul, Kocaeli ve İzmir buluşmalarının ardından son olarak Antalya’ya geçtik. Buluşmaların hemen ardından baktık ki; bir yatırım furyası başlamış, tabi bu da bizi sevindirdi, çok mutlu etti” diye konuştu.

EN ÇOK MARDİN’DEN TALEP ALINDI

Malatya’dan yeterince talep alınmadığını vurgulayan Altındağ, “Sadece Mardin’de 299 dosyamız var. Bu da 20 bin 500 insanın istihdam edilmesi demektir. Normalde Urfa, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da daha çok talep olması gerekirken tüm bu iller Mardin’in gerisinde kaldı. Batman’dan da çok güzel talepler geldi. Hiç ummadığım Şırnak’tan bile talepler aldık. Dolayısıyla bölgemiz yatırımcı profilimiz çok güzel. Sadece yerel ve ulusal yatırımcılar değil, uluslararası yatırımcıların bile geldiğini söyleyebilirim. 12 ülkeden yatırımcılar geldi. Bu da rekabetin de bir habercisiydi. Malumunuz son dönemlerde bölgemiz terör ile anılmaya başlanmıştı. Göç ve işsizliğin kırılması açısından önemli bir hamleydi. Birkaç yıl sonra bölgenin rekabet edebileceği bir seviyeye geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İHA