Türkiye genelinde faaliyet gösteren 20 ASAL bölge başkanlığının çoğunun kapatılması tekrar gündemde. Malatya ASAL Bölge Başkanlığı da kapatılacak bölgeler arasında yer alıyor. İddialara göre, ilk aşamada Adana Bölge Başkanlığının kapatılarak Malatya’ya bağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılırken, son anda durumun tersine dönüp Malatya’nın kapatılıp Adana’ya bağlanmasının kararlaştırıldığı belirtiliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “ASAL Bölge Başkanlıklarının kapatılıp insanları saatlerce uzaklıktaki yerlere göndermek kabul edilemez. Bölge Başkanlıklarının kime ne zararı var? Biz Adana’nın da Malatya’nın da kapanmasına karşıyız. 20 ASAL Bölge başkanlığı kapanmasın diyoruz. Bölgelerin kapatılmasının sebebi yetkililer tarafından çıkıp kamuoyuna açıklanmalıdır. Devlet yönetiminde gizli saklı iş yapılmaz” dedi.

“KAMUOYUNDAN GİZLENEREK”

Malatya ASAL Bölge Başkanlığı’na Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve Tunceli illerinin de bağlı olduğunu hatırlatan Ağbaba, “Malatya ASAL Bölge Başkanlığı 2013 yılında da kapatılarak Kayseri Bölge Başkanlığına bağlanmak istenmiş,kamuoyunun tepkilerinin ardından kapatılma kararından vazgeçilmiştir. Ancak Türkiye Geneli 20 ASAL Bölge Başkanlığıyla ilgili tekrar tasarrufa gidildiği, Malatya Bölge Başkanlığının bir kez daha kapatılacak bölgeler arasında yer aldığı, Malatya’nın Adana Bölge Başkanlığına bağlanacağı ifade edilmektedir. Bahse konu işlemlerin son aşamasına gelindiği ancak konunun kamuoyundan gizlenerek yapıldığı ortaya çıkmıştır” ifadelerinde bulundu.

Ağbaba, “AKP iktidara geldiğinde Malatya’da bulunan bölge müdürlüklerinin nerededeyse tamamı başka illere kaydırıldı.İktidara en yüksek oyu verip de bu kadar mağdur edilen başka bir kent daha olmamıştır. AKP’nin Malatya’dan alıp veremediği nedir anlamış değiliz” ifadelerini kullandı.

“BAKAN IŞIK’LA GÖRÜŞECEĞİM”

Ağbaba, “AKP Malatya milletvekilleri kapanma işlemini hala duymadılar mı? Duyup da susuyorlarsa bu da çok acı. Bakın Adana’nın milletvekilleri kapatılacak bölgelerine sahip çıkıp kapatmayı durdurdular. Bizim vekillerimiz nerede? Henüz vakit varken Malatyalılar kapatmaya karşı tavırlarını göstermelidir. Milli Savunma Bakanımız ile görüşerek kapatmanın durdurulmasını isteyeceğim” dedi.

HABER MERKEZİ