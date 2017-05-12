Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Nisan ayı Havalimanı İstatistikleri açıklandı. DHMİ’ye göre Nisan ayında Malatya Erhaç Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 69 bin 547 oldu.

266 BİN 456 YOLCU HİZMET ALDI

2017 yılı Nisan ayında Malatya Erhaç Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 611, dış hat uçak trafiği 2 olmak üzere toplamda 613 olarak gerçekleşti. 2017 yılı Nisan ayında Malatya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 494 ton olarak açıklandı. 2017 yılı Nisan sonu gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan; 266 bin 456 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 2 bin 373’e, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bin 948 tona ulaştı.

HABER MERKEZİ