Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 11 aylık süreçte en fazla sayıda patent başvurusunun yapıldığı il oldu.
29 Aralık 2017 Cuma 13:28
Kasım ayında 4, 11 ayda 23 patent başvurusunun gerçekleştirildiği Erzurum’un bölge başvuru toplamındaki payı yüzde 34.32 olarak hesaplandı. Bölge illerinden kaydedilen patent başvuru sayısı 67 olarak açıklandı.
TÜRKİYE İLLERİ SIRALAMASI
Türkiye’de patent başvuru sayısının en yüksek olduğu 25 il, İstanbul, Manisa, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Adana, Kayseri, Mersin, Samsun, Aydın, Hatay, Trabzon, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Elazığ, Muğla olarak sıralandı. Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 1’inci sırayı aldı.
ERZURUM AYLIK DAĞILIM
TÜRKPATENT verilerine göre Erzurum’da en fazla sayıda patent başvurusu ekim ayında gerçekleştirildi. İlden ocak ayında 3, şubat ayında 1, mart ayında 2, nisan ayında 1, mayıs ayında 1, haziran ayında 2, ağustos ayında 3, eylül ayında 1, ekim ayında 5, kasım ayında 5 başvuru kaydedildi. Temmuz ayında ise başvuru gerçekleşmedi. Bu yılın ocak-kasım ayları arasında Erzurum’dan 23, Elazığ’dan 22, Van’dan 7, Malatya'dan 5, Bitlis’ten 4, Erzincan’dan 4, Tunceli ve Iğdır’dan ise 1 paten başvurusu yapıldı.
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