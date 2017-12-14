Amerika’da her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük ve en prestijli uluslararası bilim yarışması olan Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik-Fuarı’na (Intel ISEF) Malatya Bilim Sanat Merkezi’nden 3 öğrenci 2 araştırma projesiyle katılacak. 13-18 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılacak öğrenciler ve projelerin tanıtımı yapıldı. Dün Milli Eğitim Müdürlüğünde bir basın açıklaması yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, önemli açıklamalarda bulundu.

Lise öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmalarına Malatya'dan Ankara sergisine çağrılan projelerden 2 tanesinin Intel ISEF’in uluslararası sergisine katılacağını ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, bu projelerin Malatya Bilim Sanat Merkezi’nden 3 çocuğun hazırlamış olduğu projeler olduğunu söyledi.

TATLI’DAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Bu projelerinden bahseden Tatlı, “Bu iki projeden birisi biyoloji dalında diğeri kimya dalında projelerdir. Çocuklarımızın 2 tanesi şu anda burada bir tanesi Eskişehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyor. Öğrencimiz gelemedi ancak yarışma sürecinde yarışma merkezine katılacak. Ben öncelikle TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarının yapılmasını sağlayan emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ev sahipliğini yapan İnönü Üniversitesi'nden İbrahim Türkmen ve Emin Hocaya teşekkür ediyorum. En fazla teşekkürü de Bilim Sanat Merkezimiz ve Bilim Sanat Merkezi’ndeki öğretmen ve öğrencilerimize, yöneticilerimize ediyorum. Çocuklarımız emek verdiler bir şeyler ortaya koymaya çalıştılar. Çocuklarımızın bu çalışmaları bizim için önemlidir. Özellikle bilimsel araştırma temelli çalışmalar ülkenin bilimine katkı sunacağını inanıyorum” şeklinde konuştu.

LİTERATÜRDE BİR İLK

Daha sonra yarışmaya katılacak olan öğrenciler projelerini kısaca tanıttılar. İlk olarak ‘DSSC panellerinde, ındıyum kalay oksit ile flor kalay oksit kaplamaların karşılaştırılması ve farklı organik boyalarla verim artırımı’ adlı projesini anlatan Muhammed Melih Doğan, “Bu proje, dünyada henüz seri üretimi olmayan ve yeni bir teknoloji olan, boyaya duyarlı güneş pillerinde (DSSC), iletken yüzey oluşturmak için kullanılan farklı kaplama malzemelerinin (Flor kalay oksit ve İndiyum kalay oksit) verimlerinin doğrudan kıyaslanması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca boyaya duyarlı güneş pilleri için denenen bazı organik boyalar bakımından literatürde bir ilktir” dedi.

BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Biyoloji alanında “Fosfat ve petrol türevi maddeler içeren ve içermeyen temizleme ürünlerin sucul ve karasal ekosistemdeki canlılar üzerindeki toksititesi ve letalitesinin karşılaştırılması” projesini tanıtan Zeynep coşkun ise, “Günümüzde azalan su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve kirlenmesini önleyici çalışmalar çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmayla sularda ve ayrıca toprakta kirliliğe neden olan evsel atıklarda ki deterjanlardan kaynaklı kirliliği azaltmak için yapılabilecekler araştırılmıştır. Evsel atıklardan sulara karıştığında tam olarak ayrıştırılamayan ve atık suların karıştığı su kaynaklarında köpüklenme ve ötrofikasyon sorununa neden olan deterjanlar içeriğindeki fosfat ve petrol türevi kimyasallardan dolayı bu kirletici etkiyi oluşturmaktadır. Böylece sulara ve toprağa karışan deterjan kalıntıları canlıları tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.











MUTLU SARIGÜL