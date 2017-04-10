Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi salonunda bugünkü oturumda ilk olarak 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Bakım Subayı olan ve darbe gecesinde Uçak Bakım Tabur Komutanı vekili olarak görev yapan Murat Örsal savunma yaptı. Darbe gecesinde neler yaşandığını anlatan Örsal, o gece Eskişehir’de bulunan Birleşik Hava Heraket Merkezinin uçuş yasağı kararının kendilerine iletilmediğini ileri sürdü. 16 Temmuz günü sabah 04.00 sıralarında Filo Komutanı Metin Çivilibal’ın Uçuş Bakım Komutanlığını telefonla arayarak 4 adet yüksüz uçak ile 2 adet de yedek uçak hazırlanması talimatını verdiğini ileri süren Örsal, “Normalde uçuşlar sorgulanmıyor. Ancak darbe girişiminin olduğu bu gece uçuş bakım ekibindeki görevliler durumu bana bildirdi. Bende bu kapsamda verilen emri teyit etmek için girişimlerde bulundum ve ekibe beklemelerini söyledim” ifadelerine yer verdi.



“Uçak bakım ekibi olarak tedirgindik”

Filo komutanı Binbaşı Metin Çivilibal’ı telefonla arayarak yüksüz uçak hazırlanması emrini teyit ettiğini belirten Örsal, Çivilibal’ın ise kendisine kalkış emrini doğruladığını öne sürdü. Kendisinin bunun üzerine uçuş hattına giderek bakım ekibine beklemeleri yönde emir verdiğini iddia eden Örsal sonrasında telsizden Albay Şaban Delioğlu’na ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını savundu. Filo komutanın odasına gittiğini ifade eden Örsal, “Odada bulunan Filo Komutanı Çivilibal’a ‘Biz uçak bakım ekibi olarak tedirginiz. Uçuş emrini teyit ettiniz mi’ diye sorum bana ‘En kısa zamanda kalkmak istiyoruz’ dediler. Metin Çivilibal ve Tayfun Tuna sakindiler, anormal bir şey hissetmedim. Aynı odada bulunan ve şu anda Diyarbakır’da görevde olan Albay Ali Özmen bulunuyordu. Kendisi pilot albaydır. Ona da baktım ancak kendisinden bir tepki görmeyince ben de o zaman uçuşun yapılmasında yanlış bir şey yoktur diye düşündüm. BHHM’nin emridir diye odadan çıktım bu süreçte yeniden Albay Şaban Delioğlu’na ulaşmak istedim ama ulaşamadım” iddiasında bulundu.



“Ne oyalanıyorsunuz daha kaç defa soracaksınız”

İlerleyen süreçte Hareket Komutanı Tayfun Tuna’yı tekrar aradığını savunan Örsal, “Komutanım bakımcılar olarak çok tedirginiz, emri teyit ettiniz mi’ diye sorunca Tayfun Tuna bana kızarak ‘Ne oyalanıyorsunuz daha kaç defa soracaksınız’ diye söyledi. Daha sonra 04.30 sıralarında pilotlar uçak başı yaptılar. Biz pilotlara ‘Neden kalkıyorsunuz’ dedik onlar da bize BHHM’nin emri diye cevap verdiler. Normalde şuana kadar yapılan 700 uçuşta sorgulama yapmadık ama o gece pilotları sorgulama gereği duyduk” diye konuştu.

Örsal, BHHM’nin emirlerinin kendilerine gelmediğini ve sadece filodan gelen talimatla uçakları hazırladıklarını savunarak, kritik bir gece olması nedeniyle yarım saat uçuş emrini sorguladıklarını ve olumsuz bir emir gelmediği için hazırlık yaptıklarını ileri sürdü.



Tutuksuz sanık Murat Mutlu’nun savunması

Duruşmada daha sonra tutuksuz yargılanan 7. Ana Jet Üs Komutanlığında Güvenlik Tabur Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Murat Mutlu savunma yaptı. İlk süreçte tutuklanan ve sonrasında tahliye edilip görevine iade edilen Mutlu, iddianamede kendisinin üstteki Jammer güvenlik aracının çıkışına izin verdiği iddiasını kabul etmedi. FETÖ/PDY ile hayatının hiçbir bölümünde ilişkisinin olmadığını ileri süren Mutlu, darbe girişimine ilişkin emir alıp vermediğini iddia etti.

Darbe girişimi gecesi olayları evde televizyondan öğrendiğini ileri süren Mutlu, “Görevde olmadığım bir esnada Jammer aracını çıkarma gibi bir yetkim de yoktur. Zaten Jammer aracı ben üsse dönmeden geri dönmüştür. Hain darbe gecesi Tayfun Tuna aracı istemiş ve çıkarmıştır” iddiasında bulundu.

Nizamiyenin giriş çıkışlara kapatılması yönündeki suçlamayı da kabul etmeyen Mutlu, göreve geldikten sonra üssün güvenliğinin sağlanması adına önlem alındığını ifade etti. Tamamen darbecilere yönelik bir önlem aldıklarını ileri süren Mutlu, 7 kargo uçağının ise üsse ineceğini uçuş kulesinden öğrendiğini söyledi. Uçaklarda bulunan personeli filonun gazinosuna götürdükten sonra ilerleyen saatlerde polise teslim ettiklerini ifade eden Mutlu, bu süreçte inen kargo uçaklarında da savcılık incelemesi yapılana kadar güvenlik önlemleri aldıklarını ileri sürdü.



"Cüzdanımdaki dolarlar yurt dışı görevinden kalan harcırah"

İddianamede üzerinde 2 adet 1 dolar bulunması ile ilgili de savunma yapan Mutlu, FETÖ üyesi olduğu iddiasını kabul etmeyerek “Yurt dışına geçici görevle Afganistan’da görev yaptı. Bu süre zarfında günlük 65 dolar harcırah tarafımıza verilmiştir. Toplam hak edişim ilgili bankaya yatırılmıştır ancak avans olarak aldığım dolar ile alışveriş yapmıştır. Üzerimde kalan 67 doları görev dönüşünden sonra bozdurma gereksimi duymadım. Bu para 3 yıl önce kullanmadığım cüzdanıma konulmuş ve dolayısıyla yapılan aramada bulunan dolarlar üzerimde değil kullanmadığım cüzdanımda bulunuyordu” diyerek doların yurt dışı görevinden kalan para olduğunu savundu.

Savunmaların ardından mahkeme heyet başkanı duruşmayı öğleden sonra 15.15’e erteledi.

İHA