FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alınan özel yurt müdürü Mustafa K, Malatya'nın Akçadağ ilçesine getirildi.
12 Mayıs 2017 Cuma 15:21
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranılan eski yurt müdürü Mustafa K., saklandığı Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı. İlk sorgusunun ardından Mustafa K. Malatya'nın Akçadağ ilçesine getirildi.
Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu süren şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
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