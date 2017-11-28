Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtulan vatandaşlar, yolların asfaltlanmasından dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. Mahalle sakinlerinden Mehmet Erdoğan, “Yollar eskiden kötüydü; çamurdu. Her taraf berbattı. Yolumuza şimdi asfalt döküldü; güzel oldu. Allah devletimizden ve Belediye Başkanımızdan razı olsun. 40 yıldır burada oturuyoruz. İlk geldiğimizde buraya gelmekte çok zorlanıyorduk. Artık şimdi herkesin arabası var. Asfalt döküldü daha güzel oldu. Yapılan bu çalışmalardan sonra tozdan topraktan, çamurdan kurtulduk çok şükür” ifadelerini kullandı.

‘’NİHAYET HİZMET GELDİ’’

Karabağlar Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ali Sunar ise, “Karabağlar sakinlerindenim. Yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar kimse buraya bakmadığından dolayı biz çok şikâyetçiydik. Nihayet hizmet geldi. Hizmetlerinden dolayı emeği geçenlerden Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Biz hizmeti geçenlerden razıyız, Allah’ta onlardan razı olsun. Şu gelen asfaltın bir kamyonu 6 milyardır. Bir vatandaşa kalsa kimse bunu cebinden çıkarıp veremez. Allah devletten razı olsun. Bu hizmeti bizlere getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan razı olsun. Bu arada şunu da söyleyeyim eğer bir başkan varsa o da Selahattin Başkandır. Ben başka da belediye başkanı tanımam” diye konuştu.

“BURALAR ÇIKMAZ YOLDU”

Hacı Osman Bozdoğan isimli mahalle sakini de, “Gelen hizmetlerden memnunuz. Allah razı olsun. Önce buralar çıkmaz yoldu. Mahallemize asfalt istedik sağ olsunlar getirdiler. Allah devletimizden ve başkanımızdan razı olsun. Gelen hizmetlerden oldukça memnunuz. Önceleri buralardan çamurdan tozdan topraktan geçilmezdi. Bir araç geçtiğinde tozdan dumandan geçilmiyordu. Bunu önlemek için kendi imkanlarımızla su falan döküyorduk devamlı toz olmaması için. Artık o günler gerilerde kaldı. Görüyorsunuz güzel bir asfalt serimi oldu” diyerek, yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HABER MERKEZİ