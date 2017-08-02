Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Orhan Usta, Malatya Adliyesindeki görevine başlarken, Usta’ya ilk ziyareti İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptı. Malatya Adliyesi Başsavcılık makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Kızılay, Başsavcı Usta'ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Başsavcı Usta ise, Rektör Kızılay'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

İHA