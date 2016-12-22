Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek olan sempozyumda 81 ilden 500 gencin katılımı ile başkanlık sistemi tartışılacak. Başkanlık sisteminin siyasi, sosyolojik, tarihi ve hukuki açılardan ele alınacağı “Gençlerin Gözüyle Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu” 3-4 Mart 2017 tarihinde Malatya’da düzenlenecek.

81 İLDEN GENÇ KATILACAK

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “81 ilden katılacak olan gençlerimiz ile birlikte yeni anayasayı tüm boyutları tartışacağız. Sempozyuma ayrıca bilim insanları, uzmanlar ve yazarlar bir araya gelecek. Sempozyumda ‘Yeni Anayasa ile Yasama, Yürütme, Yargı Yapısı ve İşleyişi’, ‘Yeni Türkiye Modeli ve Siyasal Sistem Kazanımları’, ‘Türkiye’de Sistemin Reformuna İlişkin Tartışmalar ve Türkiye’de Niçin Yönetim Sistemi Değişikliğine İhtiyaç Var?’, ‘Uluslararası İlişkiler Açısından Anayasal Değişimin Önemi’, ‘Başkanlık Sistemi Uygulamaları ve Azerbaycan Örneği’ başlıkları ele alınacaktır” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK