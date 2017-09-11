11 Eylül 2017 Pazartesi

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Malatya’da yabani hayat canlandı

Malatya’da 2005 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Ceylan Üretim İstasyonu, özellikle öğrencilerin ilgi odağı haline geldi. İstasyonda ayrıca doğada bulunan birçok yabani hayvan, rehabilitasyondan geçerek yeniden doğaya salınıyor.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:53
Malatya’da yabani hayat canlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15’inci Bölge Müdürlüğü Malatya Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ceylan Üretim İstasyonu, 2005 yılından itibaren hizmet vermeye devam ediyor. Malatya-Sivas karayolunda bulunan ve 60 hektar alan üzerine kurulu istasyonda, şu anda 36 adet ceylan bulunuyor. İstasyonda yeterli üretim popülasyonuna ulaşılması ile birlikte ceylanlar, değişik bölgelerde doğal yaşama bırakılacak.

TELESKOP VE DÜRBÜNLER İLE GÖZETLEYEBİLİYORLAR

Ceylan üretiminin yanı sıra doğada yaralı olarak bulunan yabani hayvanlar da, istasyonda rehabilitasyona giriyor. Çeşitli bölgelerde doğada yaralı olarak bulunan 5 adet karaca, 4 adet yaban keçisi, 1 adet yaban koyunu ve 1 adet de kızıl geyik istasyona getirilerek tedavi altına alındı. Milli Parklar Şefi Erol Hurman, üretim istasyonunda ceylan haricinde yabani türlerin de olduğunu ifade ederek, "Doğada yaralı olarak bulunan ve buraya getirip tedavi ettiğimiz türler de var. Bu türleri buraya getirmemizdeki amaç, rehabilitasyonlarını yapıyoruz ve doğal uyumu gerçekleştirdikten sonra tekrar doğaya salıyoruz" dedi. 2005 yılında hizmete giren Ceylan Üretim İstasyonu’nda bir adet gözetleme kulesinin olduğunu da dile getiren Hurman, gelen ziyaretçilerin burada bulunan teleskop ve dürbünler ile üretim alanındaki ceylanları yakından görme imkanı bulduğunu söyledi.

TESİSE GİRİŞ ÜCRETSİZ

Özellikle son dönemlerde ziyaretçi sayılarında artış yaşandığını da belirten Hurman, başta öğrenciler olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşların da burada yabani hayvanları ve ceylanları daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi. Üretim tesisine girişlerin tamamen ücretsiz olduğunu da belirten Urman, isteyen herkesin buraya gelerek yaban hayatını tanıma fırsatına erişeceğini söyledi. 

İHA
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