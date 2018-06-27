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Malatya’da yabancı sermayeli şirketler kuruldu

TOBB 2018 Ocak-Mayıs Döneminde Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket sayıları iller dağılımını açıkladı. BU anlamda Malatya’da 1 yabancı sermayeli anonim şirket kuruldu. Ayrıca kentte 5 adet yabancı sermayeli limited şirket kurulumu yapıldı.

Malatya’da yabancı sermayeli şirketler kuruldu

TOBB 2018 Ocak-Mayıs Döneminde Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket sayıları iller dağılımını açıkladı. BU anlamda Malatya’da 1 yabancı sermayeli anonim şirket kuruldu. Ayrıca kentte 5 adet yabancı sermayeli limited şirket kurulumu yapıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:54
Malatya’da yabancı sermayeli şirketler kuruldu

TOBB verilerine göre İstanbul’da 326, Ankara’da 41, İzmir’de 38, Antalya’da 19, Bursa’da 16, Muğla’da 10, Mersin’de 5 Gaziantep ve Tekirdağ’da 4, Kocaeli’de 3,Denizli, Giresun, Sakarya, Aydın ve Manisa’da 2, Çorum, Sivas, ordu, Mardin, Malatya, Kilis, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, adana ve Afyonkarahisar’da 1 yabancı sermayeli anonim şirket kuruldu.

BÖLGE İLLERİ

TOBB verilerine göre ocak-mayıs ayları kapsamında Doğu Anadolu Bölgesindeki 8 ilde 30 yabancı sermayeli limited şirket kurulumu kaydedildi. Yabancı sermayeli limited şirket sayısı çokluğu bakımından Van ilk sırayı aldı. Dönemde Van’da 14, Malatya’da 5, Erzurum’da 3, Iğdır, Erzincan ve Elazığ’da 2, Ağrı ve Ardahan’da ise 1 yabancı sermayeli limited şirket kurulumu kaydedildi.

İLLER DAĞILIMI

Yabancı sermayeli limited şirket sayısı iller dağılımı şöyle:

“İstanbul 2.661, Mersin 237, Gaziantep 219, Hatay 203, Bursa 181, Antalya 172, Ankara135, Şanlıurfa 75, İzmir 72, Konya 47, Yalova 32, Adana 32, Kilis 31, Muğla 29, Kocaeli 28, Kayseri 25, Trabzon 18, Sakarya 16, Van 14, Kahramanmaraş 13, Denizli 12, Aydın 11, Samsun 10, Tekirdağ 10, Eskişehir 9, Manisa 9, Aksaray 8, Balıkesir 7, Düzce 6, Mardin 5, Malatya 5, Karaman 5, Isparta 4, Nevşehir, Burdur 3, Edirne 3, Erzurum 3, Hakkari 3, Kırklareli 3, Kütahya 3, Rize 3, Iğdır 2, Erzincan 2, Yozgat 2, Uşak 2, Elazığ 2, Şırnak 2, Sivas 2, Afyonkarahisar 2, Ordu 2, Bolu 2, Adıyaman 2, Diyarbakır 2, Çorum, Çanakkale, Tokat, Siirt, Osmaniye, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Ağrı, Artvin, Ardahan ve Kastamonu 1.” 

Haber Merkezi-İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaşirket Sayısı
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