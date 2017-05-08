Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler merkez ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Malatya’da çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Uyuşturucu satıcıların evlerine ve işyerlerine 10 ekip ve 45 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda satışa hazır vaziyette 61 paket toplam
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