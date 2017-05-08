Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler merkez ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Malatya’da çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Uyuşturucu satıcıların evlerine ve işyerlerine 10 ekip ve 45 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda satışa hazır vaziyette 61 paket toplam 335 gram esrar maddesi ele geçirildi.

79 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Yapılan aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda ise 2 gözaltının olduğu öğrenildi. Ülke genelinde yapılan narkotik suçlarla mücadeleye yönelik operasyon kapsamında aralarında Malatya’nın da bulunduğu 79 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlar ile uyuşturucu satıcıları ‘Şafak’ baskınları ile büyük darbeler aldı.

TAHİR ÖZÇELİK