08 Mayıs 2017 Pazartesi

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde 79 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:50
Malatya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler merkez ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Malatya’da çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Uyuşturucu satıcıların evlerine ve işyerlerine 10 ekip ve 45 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda satışa hazır vaziyette 61 paket toplam 335 gram esrar maddesi ele geçirildi.

 79 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI
 Yapılan aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda ise 2 gözaltının olduğu öğrenildi. Ülke genelinde yapılan narkotik suçlarla mücadeleye yönelik operasyon kapsamında aralarında Malatya’nın da bulunduğu 79 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlar ile uyuşturucu satıcıları  ‘Şafak’ baskınları ile büyük darbeler aldı. 

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya