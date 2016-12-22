Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''16.12.2016 Cuma günü uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen F.K. isimli şahıstan toplam 901 adet extacy hap ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'TCK. 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) suçundan hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte 17.12.2016 günü sevk edildiği Adli Makamlarca cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık suçlarına yönelikte düzenlenen operasyonda bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 29 bin 950 paket sigara ele geçirilmiş, şüpheli H.A. isimli şahıs hakkında 5607 SKM gümrük kaçağı sigara suçundan yasal işlem yapılmıştır'' denildi.

İHA