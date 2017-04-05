Bu anlamda yarışma ile ilgili bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Serdal Eravcı, “Orta Asya’dan beri geleneksel sanat ve kültürümüzün olan şiir, tiyatro ve Türk müziğinin gençlerimiz arasında yaygınlaşması, benimsenmesi ve gençlerimizin sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla kültür ve sanat yarışmaları adı altında ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ sloganıyla bu yıl ikinci kez tiyatro alanında, ‘Bir Şiir Bir Nefes’ sloganıyla bu yıl ilk kez şiir okuma alanında, ‘Sahne Sırası Sende’ sloganıyla da üçüncü kez Türk müziği alanında yarışmalar düzenlenmektedir. Yarışmalara 81 ilden katılım sağlanırken, tiyatro yarışmasına 713 ekip ve yaklaşık 7 bin genç, şiir okuma yarışmasına, 4 bin 360 genç, Türk müziği yarışmasına da 3 bin 924 kişi başvurmuştur” ifadelerinde bulundu.

ÖZGÜN SENARYOLAR SAHNEYE TAŞINDI

Eravcı, “Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışmasında ‘Değerler Eğitimi’ konularında gençler tarafından yazılan özgün senaryolar sahneye taşındı. Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma yarışmasında ‘Vatan Sevgisi Temalı’ şiirler ezberden ya da promterdan okundu. Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği yarışmasında Türk Halk Müziği-Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Müziği dallarından eserler seslendirildi” sözlerini kaydetti.

EN FAZLA 15 KİŞİLİK OYUN KADROSU

Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışmasına 14-29 yaş arasındaki gençler en az 3, en fazla 15 kişilik oyun kadrosu ile katıldı. Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması 14-17/18-24 bay-bayan kategorilerinde düzenlendi. Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışması ise 18-21/22-29 yaş solo kız-erkek ses ve solo çalgı dallarında düzenlendi.

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLECEKLER

Bu kampsamda 1-3 Nisan 2017’de Tiyatro Yarışması Malatya’da yapıldı. Kültür ve sanat yarışmalarında dereceye girme başarısı gösteren gençlere plaket ve alanıyla ilgili anlamlı ödüller verildi. Ayrıca derece alan gençler kültür programı kapsamında yurt dışına götürülecek.















SELAHATTİN BAYRAK