Diğer dolunaylardan yüzde 30 daha parlak olan süper ay, ilk olarak 31 Aralık gecesi gözlendi. Ayrıca 1 ve 2 Ocak'ta da görülmeye devam etti.

BİRÇOK FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Gökyüzü meraklılarının yanı sıra diğer vatandaşlarında da ilgi ile izlediği süper ayla, çeşitli fotoğraflar hatta selfie çekmeye çalışıldı ve böylece anlamlı ve güzel kareler görüntülendi.

SÜPER AY NEDİR?

Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık huzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor. Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor. Ay, gökyüzünde en yüksekte göründüğünde fark çok fazla belli olmasa da ufukta yer aldığında farklar daha belirgin hale geliyor.

2018 GÖKYÜZÜ OLAYLARI

Hürriyet’in haberine göre, bu yıl tam güneş tutulması olmayacak, ancak dünyanın çeşitli yerlerinden görülebilecek üç tane parçalı güneş tutulması, iki tane tam ay tutulması gerçekleşecek. 31 Ocak - Tam ay tutulması Avustralya, Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Pasifik Okyanusu'ndan izlenebilecek.

15 Şubat - Parçalı güneş tutulması Antarktika, Şili ve Arjantin'den görülebilecek. 13 Temmuz - Parçalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya'nın güneyinden izlenebilecek. 27 Temmuz - Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması izlenebilecek. 11 Ağustos - Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek.

METEOR YAĞMURLARI

Her yıl, bir dizi meteor yağmuru oluyor ve fotoğraf makinenizi hazır ederseniz, olağanüstü fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunlardan en önemli ikisi ise Perseid ve Geminid. 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saatte 60 göktaşının düştüğü Perseid meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz. 13 ve 14 Aralık'ta izlenebilecek Geminid meteor yağmurlarında ise saatte 120 göktaşı düşecek.









SELAHATTİN BAYRAK