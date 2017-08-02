02 Ağustos 2017 Çarşamba

Malatya’da soykütüğü uygulaması başlayacak

Malatya Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın Malatya’da koyun ve keçilerde soy kütüğü çalışmasını bir an önce başlatacaklarını söyledi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:14
Malatya’da soykütüğü uygulaması başlayacak
  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın toplantı salonunda TÜDKİYEB tarafından organize edilen toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzun, genel müdür yardımcıları Burhan Demirok ve Salih Çelik, Daire Başkanı Dr. Bekir Ankara'lı, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, merkez birliği yönetim kurulu üyeleri Malatya Koyun, keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaklaşık 70 ilden birlik başkanları ile sorumlu müdür ve teknik elemanlar katıldı. Toplantıda konunun uzmanı teknik personel ve Bakanlık bürokratları sunum yaptı. Soykütüğünün bütün yönleri ile ele alındığı toplantının sonunda Başkan İhsan Akın tarafından Daire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı’ya hediye takdim edildi.
Birlik Başkanı Akın, koyun ve keçilerde soy kütüğü çalışmasını Malatya’da en kısa zamanda hayata geçireceklerini ifade ederek yetiştiricilere bu konuda gereken desteği sunacaklarını söyledi. Akın, Soykütüğü uygulamasının Malatya’da başarılı sonuçlar getireceğini de sözlerine ekledi.
İHA
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