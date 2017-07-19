Telekom İl Müdürlüğü görevine yeni başlayan Malatya Telekom İl Müdürü Yusuf Kaplan, Malatya için yapılacak olan çalışmalardan bahsetti.

Malatya’nın insan kaynağı potansiyeli açısından çok güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Kaplan, her yerde olduğu gibi Malatya’da da sorunlar olabileceğini söyledi.

YILLARDIR VAR OLAN BİR YAPIYIZ

Malatya’da çok ciddi sorunlar yaşanacağını düşünmediğini dile getiren Kaplan, “Her yerde olduğu gibi Malatya'da da sorunlar olabilir. Malatya'nın sorunları Telekom personelinin potansiyeli ile çözebilecek güçte. Bu anlamda diğer kurumlarla ilişkilerimizin de çok iyi olabileceğini kanaatindeyim. Bu anlamda çok bir zorluk görmüyorum açıkçası. Çünkü Malatya’da iyi bir altyapı var, iyi bir ekip var, iyi bir işbirliği de var. Biz nihayetinde yıllardır var olan bir yapıyız. Çok ciddi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum” diye konuştu.

GERİ BİLDİRİMLERİ ÖNEMSİYORUZ

“Özellikle şehirdeki yapılaşma ile beraber eskiyen altyapıların, kırık direklerin görüntü kirliliğine, güvenlik problemlerine yol açan problemleri program dahilinde birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde çözeceğiz” diyen Kaplan, şunları dile getirdi:

“Bunun dışında altyapı ile ilgili problemler ve müşterilerin yaşadığı sorunlar ile ilgili İl Müdürlüğümüz ve müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçmeleri halinde daha hızlı reaksiyon veren bir Telekom olarak hareket edeceğiz. Malatya altyapı kalitesi ve fiberleşme oranı olarak çok iyi bir pozisyonda. Bunu da geliştirmeye başlayacağız. Özellikle diğer kurumlar ile koordinasyon ve işbirliği anlamında daha reklesif, kendisine ulaşılabilir olma anlamında daha süratli ve daha verimli cevap veren bir Telekom hissettirmeye çalışacağız. Bu anlamda da Malatya kamuoyunun desteğini ve geri bildirimlerini de ciddi anlamda önemsiyoruz. Çünkü müşterinin geri bildirimi, kullanıcıların geri bildirimi veya Malatya’da yaşayan insanların geri bildirimleri bizim için çok kıymetlidir.”

PROBLEMLER RAHATLIKLA BİZLERE İLETİLEBİLİR

İletişim kanallarını vatandaşlar için sürekli açık tutacaklarını belirten Kaplan, “Geri bildirimlerde kendi birimlerimiz, il müdürlüğümüz herkese açık. Buralara her zaman ulaşabilirler. İletişim bilgilerimize çok rahat ulaşabilirler. En temel iletişim zaten birbirine erişmek için var olan bir teknolojidir. Bu anlamda biz erişilebilir olmayı önemsiyoruz. Sorun olmaz demiyoruz her yerde sorun olabilir ama bu sorunları hızlı çözebileceğimiz, hızlı bir şekilde algılayabileceğimiz kanallarımız açık olacak. Ayrıca vatandaşlarımızın bize ulaşılabilir olabilmesi için iletişim kanallarımızı da sürekli açık tutma ya çalışıyoruz. Gördükleri problemleri rahatlıkla bizlere iletebilirler” şeklinde konuştu.







MUTLU SARIGÜL