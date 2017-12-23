Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında MAŞTİ'de kavga çıktı. Tabancanın kullanıldığı kavgada, Erol İ. ile Sefa E. yaralandı. Olayın hemen ardından şüpheliler kaçmaya çalışırken, Bünyamin G. gözaltına alındı. Bu esnada diğer şüpheli Tuna Ş. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay sonrası çok sayıda polis ekibi MAŞTİ’ye yönlendirilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Erol İ.nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA